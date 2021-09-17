От «Утреннего шоу» до «Сексуального просвещения»: Что смотреть дома на этой неделе

Масштабный байопик Александра Вертинского от Авдотьи Смирновой, возвращение самой обаятельной драмеди о взрослении и воспитании чувств «Сексуальное просвещение», а также второй сезон «Утреннего шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Вертинский», премьера («Первый канал» и Kion)
К старту съемок масштабный проект Авдотьи Смирновой про богемного шансонье Александра Вертинского был готов еще в 2014 году, но из-за финансовых сложностей процесс немного затянулся. Итоговая премьера, впервые в практике «Первого канала», была сначала на сторонней онлайн-платформе Kion (в нецензурированной версии, на ТВ проект пойдет в варианте для более консервативной аудитории и с рейтингом «12+»).
В судьбе Вертинского множество поворотов вполне драматических — он покинул Россию в 1919-м, добился популярности в Константинополе, Париже и Нью-Йорке, а в разгар Второй мировой войны в 1943-м вернулся на родину. Но для создателей байопика было важнее всего показать, как доброта, абсолютное принятие других, легкий характер и, конечно, удача помогают прожить по-настоящему счастливую жизнь. Главную роль сыграл Алексей Филимонов («Жить», «Большая поэзия»), сценарий Авдотья Смирнова писала вместе со своей постоянной соавтором Анной Пармас при участии историка Джона Шемякина.
С 13 сентября, Kion
«Сцены из супружеской жизни» / Scenes from a Marriage, премьера (HBO)
HBO сняли мини-сериал по мотивам знаменитой мелодрамы Ингмара Бергмана о кризисе семейных отношений и близости, несмотря на развод. Главные роли в ремейке играют Оскар Айзек и Джессика Честейн, уже изображавшие супругов в «Самом жестоком годе», действие перенесли в США и в наши дни.
С 13 сентября, HBO, «Амедиатека»
«Американская ржавчина» / American Rust, премьера (Showtime)
Экранизация одноименного романа Филиппа Майера со звездой «Службы новостей» Джеффом Дэниелсом в главной роли. Начальник полиции Дел Харрис в захолустном и депрессивном городе в Пенсильвании из так называемого «ржавого пояса» США расследует убийство, в котором подозревают сына его возлюбленной. Сравнений с недавней «Мейр из Исттаун» проекту продюсера Дэна Футтермана («Охотник на лис», «Капоте») избежать точно не удастся.
С 13 сентября, Showtime, «Амедиатека»
«Проект „Анна Николаевна“», 2 сезон («КиноПоиск HD»)
Продолжение комедийного сай-фая про идеального полицейского (потому что она андроид). Во втором сезоне провинциальную команду подполковника Галузо переводят на службу в Москву, а сориентироваться в большом городе им помогает Анна Николаевна Королькевич, ставшая прототипом робота из первого сезона. Другими словами, актриса Зоя Бербер вернется в сериал, равно как и Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова и многие другие.
С 16 сентября, «КиноПоиск HD»
«Утреннее шоу» / The Morning Show, 2 сезон (Apple TV+)
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается со вторым сезоном. В нем Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) будут наблюдать, как меняется канал UBA (и весь мир) после скандала о сексуальных домогательствах. К касту присоединятся Джулианна Маргулис в роли ведущей новостей Лоры Питерсон, Грета Ли в образе Стеллы Бак – нового члена правления и многие другие, а среди главных тем сезона — эпидемия коронавируса и расизм.
С 17 сентября, Apple TV+
«Сексуальное просвещение» («Половое воспитание») / Sex education, 3 сезон (Netflix)
Самый обаятельный сериал об отношениях, сексе, взрослении и принятии другого возвращается с уже третьим сезоном. Отис (Эйса Баттерфилд) продолжит консультировать школьников по интимным вопросам, Мэйв (Эмма Маккей) сменит имидж, а учебное заведение — директора. В касте тоже перемены — новичками проекта стали Джемайма Керк, Джейсон Айзекс и небинарный певец из Судана Дуа Сале.
С 17 сентября, Netflix
«Утраченный символ» / The Lost Symbol, премьера (Peacock)
Детективный триллер основан на романе профессионала книжных теорий заговоров Дэна Брауна, и это приквел его «Кода да Винчи». Профессор Гарварда Роберт Лэнгдон (тут его играет Эшли Цукерман) перед выступлением в Капитолии узнает, что его наставника похитили и тяжело ранили — на месте преступления осталась отсеченная рука. Он начинает вести собственное расследование, кто и зачем это сделал. Спродюсировал сериал среди прочих Рон Ховард («Игры разума»).
С 17 сентября, Peacock, more.tv
«Харперы» / The Harper House, премьера (Paramount+)
Анимационная комедия от продюсера «Южного Парка» Брэда Нили рассказывает о деструктивной семье Харпер. Ее глава Дебби зарабатывает деньги, муж-домохозяин и контрол-фрик Фредди следит за детьми-двойняшками: жизнерадостной оптимисткой Олли и интровертом-интеллектуалом Тоддом. Когда Дебби теряет работу, Харперы вынуждены из-за экономии перебраться в доставшийся им по наследству ветхий викторианский особняк.
С 17 сентября, Paramount+, more.tv
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