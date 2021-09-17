От «Утреннего шоу» до «Сексуального просвещения»: Что смотреть дома на этой неделе

«Вертинский», премьера («Первый канал» и Kion)

К старту съемок масштабный проект Авдотьи Смирновой про богемного шансонье Александра Вертинского был готов еще в 2014 году, но из-за финансовых сложностей процесс немного затянулся. Итоговая премьера, впервые в практике «Первого канала», была сначала на сторонней онлайн-платформе Kion (в нецензурированной версии, на ТВ проект пойдет в варианте для более консервативной аудитории и с рейтингом «12+»).

В судьбе Вертинского множество поворотов вполне драматических — он покинул Россию в 1919-м, добился популярности в Константинополе, Париже и Нью-Йорке, а в разгар Второй мировой войны в 1943-м вернулся на родину. Но для создателей байопика было важнее всего показать, как доброта, абсолютное принятие других, легкий характер и, конечно, удача помогают прожить по-настоящему счастливую жизнь. Главную роль сыграл Алексей Филимонов («Жить», «Большая поэзия»), сценарий Авдотья Смирнова писала вместе со своей постоянной соавтором Анной Пармас при участии историка Джона Шемякина.

С 13 сентября, Kion