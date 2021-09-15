Константин Хабенский и Иван Янковский сражаются за титул лучшего гроссмейстера в первом трейлере фильма «Чемпион мира»

В центре сюжета фильма — матч за первенство мира по шахматам, который проходил в 1978 году на Филиппинах. Он считается одним из самых легендарных поединков в истории шахмат, в котором действующий чемпион мира Анатолий Карпов отстоял свой титул в схватке с гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР за несколько лет до этого.

Роль гроссмейстера Виктора Корчного исполнил Константин Хабенский, Анатолия Карпова — Иван Янковский. В фильме также задействованы Владимир Вдовиченков, Виктор Добронравов, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Анатолий Кот, Александр Филиппенко и другие. Режиссером выступил Алексей Сидоров, известный по работе над сериалом «Бригада» и фильму «Бой с тенью».

Фильм «Чемпион мира» выйдет в российский прокат 30 декабря 2021 года.