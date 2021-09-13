Завершились съемки второго сезона сериала «Эпидемия»

Съемки длились почти полгода. Команда во главе с режиссером Дмитрием Тюриным начинали работу в подмосковной Ивантеевке, после съемочная группа отсняла кадры в Петербурге и окрестностях, а также провели экспедицию в Карелию и Приозерск, чтобы завершить процесс в Москве.

Премьера первого сезона «Эпидемии» режиссера Павла Костомарова по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро» состоялась в Сети 14 ноября 2019 года. Позже сериал продали на международную платформу Netflix, где за первую неделю просмотров он вошел в топ-10 по просмотрам в 56 странах. По итогам года драма стала первым российским проектом, который вошел в топ-10 неанглоязычных сериалов на Netflix.

Сериал «Эпидемия» с Кириллом Кяро, Марьяной Спивак, Викторией Исаковой, Александром Робаком и Юрием Кузнецовым шоураннеры ТВ-3 Евгений Никишов и Валерий Федорович придумали задолго до пандемии коронавируса. Когда реальность вдруг скопировала апокалиптические сценарии, проектом заинтересовался Netflix, по слухам заплатив за сделку рекордные для нашей индустрии $1,5 млн. После выхода на американском стриминге «Эпидемия» даже приобрела фаната в лице писателя Стивена Кинга. Кинокритик Иван Пугин связывает успех с тем, что постановщиком пригласили документалиста Павла Костомарова.