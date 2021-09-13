В Выборге стартовали съемки фильма «Самая большая луна» Алексея Попогребского. В главных ролях Симона Куст и Аристарх Венес

Сюжет фильма «Самая большая луна» повествует об эмерах — сверхлюдях, наделенных необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли. Однако они не способны по-настоящему любить. Однажды их мир оказывается под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всех спасти. Так он находит Катю, которая никогда не испытывала настоящих чувств. Пройдя путь, полный опасных приключений, она должна решить не только свою судьбу, но и судьбу целого мира.

«Это история первой любви, рассказанная через оригинальный и интересный мир с собственной мифологией. Для этого мы придумали особых персонажей — эмеров, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от обычных людей. Но на самом деле они могут управлять самыми разными человеческими эмоциями: страхом, гневом, радостью. Здесь есть задел на целый цикл историй, и мы надеемся, что наш фильм станет визуально интересным, эмоционально вовлекающим и крайне заметным событием, которое создаст почву для появления сиквела, а может, даже нескольких», — рассказал Попогребский.

Съемки будут проходить в Петербурге, в том числе на киностудии «Ленфильм», Ленинградской области, в окрестностях города Выборг. Они продлятся до декабря 2021 года. Главные роли в картине исполнят Симона Куст, Иван Ивашов, Аристарх Венес, Таша Цветкова и другие.

«Петербург, ставший основным местом обитания наших необычных героев, как нельзя лучше подходит для создания магической и романтической атмосферы нашего фильма. «Самая большая луна» — масштабный и многообещающий проект, в который я очень верю. Надеюсь, он будет интересен и зрителям, и мы получим возможность развивать историю этого мира в продолжении», — отметил продюсер Роман Борисевич.