Жора Крыжовников снимет свое «Преступление и наказание». В стиле 90-х

По сюжету, со времен написания романа Достоевского «Преступление и наказание» прошло более ста лет, а в Петербурге, кажется, ничего не изменилось. На дворе — начало 90-х. Родион Раскольников в отчаянии решается на ограбление и убийство, а юная Соня Мармеладова продает себя за валюту, спасая от нищеты семью. Бандиты, менты, люди, потерявшие работу и самоуважение — приметы страшного и нового времени. «Но чем закончится эта история для знакомых нам героев? Раскаяние, тюрьма, смерть? Или все-таки в России 90-х возможно все?» — спрашивают авторы сериала.

Сериал по мотивам «Преступления и наказания» Достоевского продюсируют Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Жора Крыжовников, Федор Бондарчук и Вячеслав Муругов. Крыжовников также станет автором сценария проекта вместе с Алиной Тяжловой — креативным продюсером картин «Спутник», «Лед» и «Лед 2».

Идея снять сериал по «Преступлению и наказанию» Достоевского появилась еще во время съемок фильма «Лед 2», сам роман, признается Крыжовников, его интересовал давно. «Моя короткометражка «Нечаянно» — это Раскольников без идеологии. И сейчас, перечитывая дневники Федора Михайловича, я удивлен, сколь часто он использует слово «нечаянно», говоря об убийстве Раскольникова. В этом смысле я, пусть и в пародийном ключе, но к Федору Михайловичу «прикасался», ставил его в институте, всегда любил», — отметил режиссер.

По мнению Крыжовникова, перенося действие романа в 90-е, его сюжет начнет работать «особенно остро». «Мы нашли одновременно близкое и уже далекое для нас время 1992 года, когда рухнул Советский Союз, остановилось все, что могло остановиться, и люди остались наедине с собой, без ощущения будущего. И именно в этой социально-культурной ситуации «Преступление и наказание» работает особенно остро», — добавил он.

«Жора Крыжовников виртуозно работает с самыми разными жанрами, совмещает трагическое со смешным и создает уникальные человеческие истории, которым невозможно не сопереживать. Уверен, что в его прочтении роман Достоевского обретет новое оригинальное звучание», — считает Федор Бондарчук, выступивший в качестве одного из продюсеров сериала.

Сериал «Преступление и наказание 1992» выйдет эксклюзивно на more.tv в 2022 году.