Алвар Аалто, Моби, Майкл и его «Джорданы»: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2021 года

Уже в это воскресенье в Петербурге стартует фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программе этого года (расширенной!) — хиты последнего Beat Film Festival, фильмы-победители Национального конкурса и премьеры короткометражек о российских предпринимателях. Алвар Аалто, Моби, Майкл и его «Джорданы» — рассказываем, что смотреть в рамках фестиваля.
В программу Beat Weekend-2021 вошли 7 зрительских хитов Beat Film Festival — документальные фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. Среди них биография великого финского архитектора Алвара Аалто («Аалто»), история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его "Джорданы"»), личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»), драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа («Шрамы Али Булалы»).
Также в программе лента о том, как самые разные жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях («В поиске»), и исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education («Лепота»). Фильмом открытия Beat Weekend станет «Моби»: самый знаменитый электронный музыкант 90-х максимально искренне рассказывает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.
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«Моби»
Кроме того, на Beat Weekend впервые будут показаны фильмы-победители Национального конкурса. Он был создан в рамках Beat Film Festival для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров, снимающих фильмы о новой реальности и культуре. «Чиллнобыль», снятый гватемальцем Пабло Рохасом Кастильо, рассказывает о попытке устроить рейв у Чернобыльской АЭС и столкновении ценностей разных поколений. «Трещины» Паши Никифорова — манифест известного петербургского граффити-художника Макса Има и его единомышленников, которым есть что сказать о городе, уличном искусстве и обществе. В центре сюжета фильма Глеба Середы «Крос» — экзистенциальное путешествие двух друзей-скейтеров за пределы города под андеграундную электронику лейбла Johns’ Kingdom.
Еще одной новой инициативой Beat Weekend станут показы фильмов о предпринимателях, созданных по результатам опен-колла. Фильм «Не за горами», снятый Анастасией Шикиной, рассказывает об основателе компании Promobot Олеге Кивокурцеве, который превратил гаражный робототехнический стартап в международный бизнес и вошел в топ-30 молодых предпринимателей Forbes. «Шью» (режиссер Руслан Борисов) — это история Андрея Кравцова, создателя петербургского бренда функциональной одежды SHU: от первой партии дождевиков до продаж по всему миру и участия в престижных фэшн-выставках. Герой фильма Полины Чернышовой «Жизнь как чуду» Мурад Калаев сумел подружить дагестанскую и русскую культуры с помощью своих кафе в Москве и Махачкале, преодолевая стереотипы и настороженность с обеих сторон.
Beat Weekend пройдет в Петербурге с 12 по 20 сентября на четырех площадках — фильмы будут показыват в «Авроре» (12-20 октября), на «Ленфильме» (15-17 октября), в кинотеатре «Формула кино Галерея», Доме Радио, а также Центральном выставочном зале «Манеж». В день открытия фестиваля избранные фильмы программы также станут доступны онлайн на полке Beat Film Festival на «КиноПоиск HD». Полную программу и билеты можно посмотреть здесь.
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