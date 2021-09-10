Алвар Аалто, Моби, Майкл и его «Джорданы»: фестиваль Beat Weekend объявил программу 2021 года

В программу Beat Weekend-2021 вошли 7 зрительских хитов Beat Film Festival — документальные фильмы о людях и явлениях, которые повлияли и продолжают влиять на современную культуру. Среди них биография великого финского архитектора Алвара Аалто («Аалто»), история культовых кроссовок Air Jordan, созданных для баскетболиста Майкла Джордана («Майкл и его "Джорданы"»), личный взгляд на электронную революцию от ее пионера, продюсера и диджея Лорана Гарнье («Лоран Гарнье: Электрошок»), драма о легендарном скейтбордисте 90-х, чью жизнь изменила страшная катастрофа («Шрамы Али Булалы»).

Также в программе лента о том, как самые разные жители Нью-Йорка ищут любовь и секс в дейтинг-приложениях («В поиске»), и исследование русской визуальной культуры от школы дизайна Bang Bang Education («Лепота»). Фильмом открытия Beat Weekend станет «Моби»: самый знаменитый электронный музыкант 90-х максимально искренне рассказывает о своем творчестве, депрессии и поисках смысла жизни.