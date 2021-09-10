От Лизы Янковской до Моники Левински: Что смотреть дома на этой неделе

«Пропавшая», премьера («КиноПоиск HD»)

В психологическом триллере Вадима Перельмана («Дом из песка и тумана», «Измены») свою первую большую роль в кино играет Лиза Янковская — внучка Олега Янковского и сестра Ивана Янковского. Ее героиня однажды появляется на пороге дома состоятельной семьи Грабер и утверждает, что она их дочь, пропавшая десять лет назад. Оператором завораживающе красивого сериала стал Владислав Опельянц («Петровы в гриппе», «Лето»). 9 сентября выйдут сразу все четыре эпизода проекта.

С 9 сентября, «КиноПоиск HD»