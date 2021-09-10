От Лизы Янковской до Моники Левински: Что смотреть дома на этой неделе

Психологический (и хтонический) триллер «Пропавшая» с Лизой Янковской в главной роли, третий сезон «Американской истории преступлений» про Монику Левински и Билла Клинтона и мелодрама о суррогатном материнстве «Контейнер» — «Собака.ru» рассказывает о сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Миллиарды» / Billions, 2 часть 5 сезона (Showtime)
Продолжение пятого сезона сериала о борьбе финансового консультанта в исполнении Дэмиена Льюиса и пытающегося (иногда успешно) посадить его в тюрьму прокурора, которого играет Пол Джаматти. Недавно объединявшиеся для достижения общих целей Бобби Аксельрод и Чак Родс снова выходят на тропу войны. Каст усилится Джулианой Маргулис из «Хорошей жены» в роли профессора социологии из университета Лиги плюща.
С 6 сентября, Showtime. «Амедиатека»
«Выжившие», премьера («Окко»)
Вселенная кинопроекта Андрея Прошкина о постапокалиптичном мире, в котором нельзя спать, расширится четырьмя веб-сериалами. «Яна» рассказывает о Максиме (Егор Корешков), который хочет спасти уснувшую жену, но встречает другую девушку по имени Яна (Анастасия Куимова). Герой «Огней» Виктор (Филипп Авдеев) пытается перебороть страх открытых пространств и выйти из дома. В «Подростках» воспитанники детдомов едут к морю. В «Блогере» персонаж Гоша снимает видео о том, как выжить в новых условиях.
С 7, 14, 21 и 28 сентября, «Окко»
«Американская история преступлений: Импичмент» / American Crime Story: Impeachment, 3 сезон (FX)
Разобравшись в художественной форме с реальными убийствами, создатели проекта-антологии взялись за менее кровавую историю — импичмент Билла Клинтона после секс-скандала с Моникой Левински. Президента США играет Клайв Оуэн, стажерку Белого дома — младшая сестра Джоны Хилла Бини Фелдштейн («Леди Берд», «Чем мы заняты в тени»). Роль Хиллари Клинтон исполнила Иди Фалько из «Клана Сопрано».
С 8 сентября, FX, «Амедиатека»
«Пропавшая», премьера («КиноПоиск HD»)
В психологическом триллере Вадима Перельмана («Дом из песка и тумана», «Измены») свою первую большую роль в кино играет Лиза Янковская — внучка Олега Янковского и сестра Ивана Янковского. Ее героиня однажды появляется на пороге дома состоятельной семьи Грабер и утверждает, что она их дочь, пропавшая десять лет назад. Оператором завораживающе красивого сериала стал Владислав Опельянц («Петровы в гриппе», «Лето»). 9 сентября выйдут сразу все четыре эпизода проекта.
С 9 сентября, «КиноПоиск HD»
«Контейнер», премьера (Start)
Тема суррогатного материнства — вопрос сложный, в том числе этически: во многих странах оно запрещено. Для сервиса Start исследовать в сериальной форме проблему взялся режиссер Максим Свешников, автор удушливо-позитивной драмеди «257 причин, чтобы жить». Главная героиня «Контейнера» — 27-летняя Саша (Оксана Акиньшина), вынашивающая ради денег ребенка для высокопоставленного чиновника (Филипп Янковский) и его трофейной молодой жены (Маруся Фомина). Проект попал в финал международного конкурса сериалов MIPDrama, став одним из 12 самых многообещающих шоу со всего мира.
С 9 сентября, Start
«Контакт», премьера (Premier)
Актер Евгений Стычкин дебютирует в режиссуре драмой о проблемах отцов и детей. Это история про полицейского по делам несовершеннолетних, которому не удается найти общий язык с дочерью-тинейджером. Чтобы стать с ней ближе, он заставляет одного из подопечных добавить ее в друзья в соцсети и начинает переписываться с ней вместо подростка.
С 9 сентября, Premier
«Вульф» / Wolfe, премьера (Sky One)
Шоураннер «Бесстыдников» и «Без обид» Пол Эбботт на этот раз придумал комедийный проект о судебном патологоанатоме и профессоре Вульфе Кинтехе (Бабу Сизей ). Тот каждую серию, нарушая правила этики, будет раскрывать новое убийство в Северной Англии вместе со своей нетривиальной командой из матери-одиночки, вундеркинда, энтомолога и талантливого новичка.
С 10 сентября, Sky One, «Амедиатека»
«Северные воды» / The North Water, премьера (BBC Two)
Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей. Премьеру проекта в России обещали с июня, наконец-то он действительно выйдет.
С 11 сентября, «КиноПоиск HD»
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