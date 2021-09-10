Кристофер Нолан снимет фильм об отце атомной бомбы Роберте Оппенгеймере

Как и в случае с «Дюнкерком», новый фильм Нолана будет основан на основополагающем моменте Второй мировой войны. Ключевой фигурой будущей ленты станет физик-теоретик Роберт Оппенгеймер, руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого США разрабатывали атомную бомбу.

Как пишет Deadline, пока неясно, будет ли картина посвящена всей жизни Оппенгеймера или только времени, когда он руководил разработкой ядерного оружия. в фильме может сыграть актер Киллиан Мерфи, который сотрудничал с Ноланом в двух «Темных Рыцарях», «Начале» и «Дюнкерке».

Новый фильм может стать для режиссера первым за долгое время проектом, производство которого пройдет без участия Warner Bros. В настоящее время Нолан ведет переговоры сразу с несколькими студиями — такое решение может быть связано с тем, что WarnerMedia решила выпускать фильмы на стримингах одновременно с кинотеатральной премьерой.

Последний на сегодняшний день фильм Кристофера Нолана «Довод» вышел на большие экраны в августе 2020 года и стал первым блокбастером, показанным в кинотеатрах после старта пандемии. Лента собрала в мировом прокате 363 миллиона долларов и заняла четвертую строчку в рейтинге самых кассовых картин года.

Роберт Оппенгеймер широко известен как научный руководитель Манхэттенского проекта, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия — из-за этого Оппенгеймера часто называют «отцом атомной бомбы». Aтомная бомба была впервые испытана в Нью-Мексико в июле 1945 года. Позже Оппенгеймер вспоминал, что в тот момент ему пришли в голову слова из Бхагавадгиты: «Я — смерть, разрушитель миров».