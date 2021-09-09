«Лера — это травмированный ребенок, она росла одна в семье, и когда ушел отец ей пришлось резко повзрослеть, чтобы обеспечивать и себя, и маму, которая сломалась. В маленьких городах сложно найти работу, она идет в ночной клуб. Ее детская хрупкость и искренность притягивают мужчин, но среди девочек-танцовщиц она становится изгоем. Ей сложно, она пытается найти хоть какое-то решение своих проблем. Единственный, кто помогает ей справляться — друг художник, но и он достаточно депрессивный человек, который видит мир в самых мрачных оттенках. История Леры — это история о том, что душа, несмотря ни на что, способна стремиться к свету и всегда будет искать его», — говорит о своей героине Красовская.

«Для себя я так сформулировал смысл фильма — это исследование человеческого сознания через призму русской сущности. Все, что происходит в этом кино - могло бы происходить только в России, и, может это мои домыслы, но кажется, что именно у нас люди способны задумать о своем сознании, находясь буквально на самом дне. Это кино для того, кто ищет смысл жизни, кому, может, снятся странные сны... Для тех, тот кто хотел бы увидеть честное кино о жизни России за МКАДом», — отмечает Борисов.

«Герда» — вторая полнометражная режиссерская работа Натальи Кудряшовой после фильма «Пионеры-герои», которая получила «Диплом гильдии киноведов и кинокритиков» на кинофестивале «Кинотавр» в 2015 году и премию кинокритиков «Белый слон» за лучший дебют. ««Это кино о душе, о том "метафизическом пространстве", в котором мы живем - которое гораздо глубже, нежели просто видимый нам окружающий мир. И о том, как люди во все времена — и сегодня тоже — ощущают и ищут себя в этом пространстве», — говорит режиссер.

Фильм «Герда» выйдет в российский прокат 30 сентября 2021 года.