Морган Фримен, Аль Пачино, Хелен Миррен и Дэнни Де Вито снимутся в боевике о детективе на пенсиии

По сюжету, когда двое жителей одного городка умирают при подозрительных обстоятельствах, отставной детектив на пенсии Джо Малрэй (Фримен) возвращается к работе вместе со своим напарником Уильямом Кизом (ДеВито). В ходе расследования они узнают, что в богатом сообществе пенсионеров процветает наркоторговля и другие преступные дела. А всем этим заправляет вор в законе Харви Страйд (Пачино) и его помощница по прозвищу Паук (Миррен).

Как пишет The Hollywood Reporter, сценарий к новому фильму режиссера Тейлора Хэкфорда напишет Том Грей. Продюсерами картины выступят Адам Гудман («Черная вдова») и Мэтт Скина («Лего. Фильм»). Даты начала производства и выхода фильма пока неизвестны.