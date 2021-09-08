Отреставрированный шедевр Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» покажут в повторном кинопрокате

«Иван Грозный» — двухсерийная историческая драма об одной из самых противоречивых фигур российской истории, царе, чей образ давно перерос шестнадцатый век, как переросла век двадцатый последняя работа великого режиссера. Фильм создавался в сложное военное время, первая серия увидела свет в 1945 году, а вторая только в 1958-ом. Предполагалось, что работу завершит третья серия, но она так осталась неснятой.

Блестящий актерский состав — Николай Черкасов, Михаил Жаров, Павел Кадочников, Михаил Кузнецов, Андрей Абрикосов и другие — а также музыкальный ряд к масштабному кинополотну, автором которого стал композитор Сергей Прокофьев, сделали фильм легендарным.

«История безумия, не исчерпывающаяся рассуждением о природе человеческих пороков. Работа о жизни самого грозного русского царя, преломляющейся через жестокость, странность и завораживающую красоту эпохи, органично вобрала в себя предания о боярских заговорах, неистовство опричных пиров и тяжесть труда создателей фильма, оказавшихся свидетелями иным трагическим событиям в истории человечества», — рассказали «Собака.ru» в «Искусство кино».