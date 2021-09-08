Отреставрированный шедевр Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» покажут в повторном кинопрокате

Историческая драма «Иван Грозный» режиссера Сергея Эйзенштейна отправляется в повторный кинопрокат. «Искусство кино» при поддержке киноконцерта «Мосфильм» покажет отреставрированную версию двух серий культовой картины.
«Иван Грозный» — двухсерийная историческая драма об одной из самых противоречивых фигур российской истории, царе, чей образ давно перерос шестнадцатый век, как переросла век двадцатый последняя работа великого режиссера. Фильм создавался в сложное военное время, первая серия увидела свет в 1945 году, а вторая только в 1958-ом. Предполагалось, что работу завершит третья серия, но она так осталась неснятой.
Блестящий актерский состав — Николай Черкасов, Михаил Жаров, Павел Кадочников, Михаил Кузнецов, Андрей Абрикосов и другие — а также музыкальный ряд к масштабному кинополотну, автором которого стал композитор Сергей Прокофьев, сделали фильм легендарным.
«История безумия, не исчерпывающаяся рассуждением о природе человеческих пороков. Работа о жизни самого грозного русского царя, преломляющейся через жестокость, странность и завораживающую красоту эпохи, органично вобрала в себя предания о боярских заговорах, неистовство опричных пиров и тяжесть труда создателей фильма, оказавшихся свидетелями иным трагическим событиям в истории человечества», — рассказали «Собака.ru» в «Искусство кино».
Антон Долин
Главный редактор журнала «Искусство кино» — о картине Сергея Эйзенштейна:
В каком-то смысле «Иван Грозный» Сергея Эйзенштейна — важнейший фильм ХХ века. Для России как минимум, но и не только для нее. Безусловно, это итоговый шедевр великого режиссера, видевшего в нем итог своего творчества, — причем шедевр трагически неоконченный (и все-таки самый завершенный из многочисленных неосуществленных проектов Эйзенштейна). Но значительность картины можно ощутить и понять, даже ничего не зная об истории ее создания — сталинском заказе, колоссальном успехе первой серии, запрете и разгроме второй, остановке работы над третьей и, наконец, преждевременной смерти автора, который не смог смириться с крахом своего самого амбициозного замысла.
Специальный показ фильма состоится в Москве 2 октября в кинотеатре «КАРО Октябрь». На следующий день, 3 октября, специальный показ ленты пройдет в петербургском кинотеатра «Аврора». В ряде городов России в повторный прокат выйдет первый эпизод картины, в других пройдут спецпоказы сразу двух серий.
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