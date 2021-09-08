Данила Козловский будет снимать сериалы для российского видеосервиса

Видеосервис Start заключил стратегическое партнерство со студией «ДК интертеймент» Козловского. Контакт рассчитан до 2023 года. Уже запланирована эксклюзивная премьера сериала «Карамора», которая состоится в начале 2022 года. На другие проекты «ДК интертеймент», по данным «Ведомостей», будет распространяться first look deal, что подразумевает, что Start первым сможет отбирать их. Финансовые условия сотрудничества и детали по другим проектам пока не раскрываются.

«Крамора» станет первым сериалом в режиссерской карьере Козловского. По сюжету, молодой русский анархист по прозвищу Карамора теряет возлюбленную Алину в столкновении с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром. Теперь он готов на все, чтобы отомстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, Карамора понимает, что сила тех, кому он противостоит, лежит далеко за пределами человеческих возможностей.

Напомним, в 2019 году эксклюзивный контракт с видеосервисом Start подписал режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов. Он действовал в течение двух лет.