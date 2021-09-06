Умер актер Жан-Поль Бельмондо

Жан-Поль Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Прежде чем стать актером, он всерьез задумывался о спортивной карьере, но к 20 годам принял решение связать свою жизнь с искусством. Тогда же Бельмондо поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Актер получил известность благодаря роли Мишеля Пуакара в фильме «На последнем дыхании», вышедшим в 1959 году. Картины «Чочара», «Женщина есть женщина», «Вор», «Сирена с "Миссисипи"», «Доктор Пополь» и «Профессионал» принесли ему еще большую известность.

До 1986 года Бельмондо был одним из самых коммерчески успешных актеров Франции. В 2001 году он перенес инсульт, после которого оставил съемки и перестал участвовать в театральных спектаклях. Однако в 2008 году 75-летний актер вернулся к работе: он сыграл в картине Франсиса Юстера «Человек и его собака». За свою карьеру актер снялся в почти 100 фильмах, а также сыграл порядка 40 ролей в театре.