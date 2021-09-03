Бенедикт Камбербэтч в роли художника Луиса Уэйна в первом отрывке байопика от Amazon

Картина рассказывает историю английского художника Луиса Уэйна — английского художника начала XX века, известного своими многочисленными антропоморфными изображениями котов, кошек и котят. Животных он начал рисовать из-за бездомного кота по имени Питер, которого они с женой Эмили спасли на улице. Самого Уэйна на экране воплотил Бенедикт Камбербэтч, его жену — актриса Клер Фой, известная по роли молодой Елизаветы II в сериале «Корона».

Также роли в фильме исполнили Тайка Вайтити («Кролик Джоджо»), Ник Кейв («Ветреная река»), Оливия Колман («Корона»), Андреа Райсборо («Бердмэн), Тоби Джонс («Бесконечность»), Шэрон Руни («Мой безумный дневник»), Эйми Лу Вуд («Половое воспитание»), Стэйси Мартин («Мой создатель»), Софи Ди Мартино («Локи») и другие. Режиссером картины выступил Уилл Шарп.

Мировая премьера фильма The Electrical Life of Louis Wain состоится 11 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. На большие экраны в Америке лента выйдет 22 октября, на Prime Video фильм можно будет посмотреть с 5 ноября 2021 года.