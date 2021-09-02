От «Сексуального просвещения» до «Вертинского»: 22 лучших сериала сентября

Третий сезон трогательной комедии «Сексуальное просвещение», возвращение драмы «Утреннее шоу» с Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон, а также проект Авдотьи Смирновой и Анны Пармас о жизни богемного шансонье «Вертинский» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выйдут на стримингах и ТВ в первый осенний месяц.
«Чем мы заняты в тени» / What We Do in the Shadows, 3 сезон (FX)
Комедийный мкоьюментари-сериал про мотивам фильма Тайки Вайтити оборвался на драматичном моменте — фамильяр Гильермо спас своего хозяина-вампира и всех его друзей из особняка на Стейтен-Айленде от расправы Совета. В третьем сезоне они сами станут лидерами и продолжат бороться с оборотнями, ведьмами и иногда друг другом.
Со 2 сентября, FX
«Бумажный дом» / La casa de papel, 5 сезон (Netflix)
Финальный сезон неожиданного выстрелившего испанского сериала — он стал одним из самых популярных неанглоязычных проектов Netflix, хотя его собирались закрыть после пилота. В заключительных эпизодах грабители в масках Дали, захватившие заложников в Королевском монетном дворе, понимают, что остались без плана, а военные тем временем готовят штурм.
С 3 сентября, Netflix
«Миллиарды» / Billions, 2 часть 5 сезона (Showtime)
Продолжение пятого сезона сериала о борьбе финансового консультанта в исполнении Дэмиена Льюиса и пытающегося (иногда успешно) посадить его в тюрьму прокурора, которого играет Пол Джаматти. Недавно объединявшиеся для достижения общих целей Бобби Аксельрод и Чак Родс снова выходят на тропу войны. Каст усилится Джулианой Маргулис из «Хорошей жены» в роли профессора социологии из университета Лиги плюща.
С 6 сентября, Showtime. «Амедиатека»
«Выжившие», премьера («Окко»)
Вселенная кинопроекта Андрея Прошкина о постапокалиптичном мире, в котором нельзя спать, расширится четырьмя веб-сериалами. «Яна» рассказывает о Максиме (Егор Корешков), который хочет спасти уснувшую жену, но встречает другую девушку по имени Яна (Анастасия Куимова). Герой «Огней» Виктор (Филипп Авдеев) пытается перебороть страх открытых пространств и выйти из дома. В «Подростках» воспитанники детдомов едут к морю. В «Блогере» персонаж Гоша снимает видео о том, как выжить в новых условиях.
С 7, 14, 21 и 28 сентября, «Окко»
«Американская история преступлений» (Импичмент) / American Crime Story: Impeachment, 3 сезон (FX)
Разобравшись в художественной форме с реальными убийствами, создатели проекта-антологии взялись за менее кровавую историю — импичмент Билла Клинтона после секс-скандала с Моникой Левински. Президента США играет Клайв Оуэн, стажерку Белого дома — младшая сестра Джоны Хилла Бини Фелдштейн («Леди Берд», «Чем мы заняты в тени»). Роль Хиллари Клинтон исполнила Иди Фалько из «Клана Сопрано».
С 8 сентября, FX, «Амедиатека»
«Пропавшая», премьера («КиноПоиск HD»)
В психологическом триллере Вадима Перельмана («Дом из песка и тумана», «Измены») свою первую большую роль в кино играет Лиза Янковская — внучка Олега Янковского и сестра Ивана Янковского. Ее героиня однажды появляется на пороге дома состоятельной семьи Грабер и утверждает, что она их дочь, пропавшая десять лет назад. Оператором завораживающе красивого сериала стал Владислав Опельянц («Петровы в гриппе», «Лето»). 9 сентября выйдут сразу все четыре эпизода проекта.
С 9 сентября, «КиноПоиск HD»
«Контейнер», премьера (Start)
Тема суррогатного материнства — вопрос сложный, в том числе этически: во многих странах оно запрещена. Для сервиса Start исследовать в сериальной форме проблему взялся режиссер Максим Свешников, автор удушливо-позитивной драмеди «257 причин, чтобы жить». Главная героиня «Контейнера» — 27-летняя Саша (Оксана Акиньшина), вынашивающая ради денег ребенка для высокопоставленного чиновника (Филипп Янковский) и его трофейной молодой жены (Маруся Фомина). Проект попал в финал международного конкурса сериалов MIPDrama, став одним из 12 самых многообещающих шоу со всего мира.
С 9 сентября, Start
«Контакт», премьера (Premier)
Актер Евгений Стычкин дебютирует в режиссуре драмой о проблемах отцов и детей. Это история про полицейского по делам несовершеннолетних, которому не удается найти общий язык с дочерью-тинейджером. Чтобы стать с ней ближе, он заставляет одного из подопечных добавить ее в друзья в соцсети и начинает переписываться с ней вместо подростка.
С 9 сентября, Premier
«Вульф» / Wolfe, премьера (Sky One)
Шоураннер «Бесстыдников» и «Без обид» Пол Эбботт на этот раз придумал комедийный проект о судебном патологоанатоме и профессоре Вульфе Кинтехе (Бабу Сизей ). Тот каждую серию, нарушая правила этики, будет раскрывать новое убийство в Северной Англии вместе со своей нетривиальной командой из матери-одиночки, вундеркинда, энтомолога и новичкаю
С 10 сентября, Sky One, «Амедиатека»
«Северные воды» / The North Water, премьера (BBC Two)
Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей. Премьеру проекта в России обещали с июня, наконец-то он действительно выйдет.
С 11 сентября, «КиноПоиск HD»
«Вертинский», премьера («Первый канал» и Kion)
К старту съемок масштабный проект Авдотьи Смирновой про богемного шансонье Александра Вертинского был готов еще в 2014 году, но из-за финансовых сложностей процесс немного затянулся. Итоговая премьера, впервые в практике «Первого канала», будет сначала на сторонней онлайн-платформе Kion (в нецензурированной версии, на ТВ проект пойдет в варианте для более консервативной аудитории и с рейтингом «12+»). В судьбе Вертинского множество поворотов вполне драматических — он покинул Россию в 1919-м, добился популярности в Константинополе, Париже и Нью-Йорке, а в разгар Второй мировой войны в 1943-м вернулся на родину. Но для создателей байопика было важнее всего показать, как доброта, абсолютное принятие других, легкий характер и, конечно, удача помогают прожить по-настоящему счастливую жизнь. Главную роль сыграл Алексей Филимонов («Жить», «Большая поэзия»), сценарий Авдотья Смирнова писала вместе со своей постоянной соавтором Анной Пармас при участии историка Джона Шемякина.
С 13 сентября, Kion
«Сцены из супружеской жизни» / Scenes from a Marriage, премьера (HBO)
HBO сняли мини-сериал по мотивам знаменитой мелодрамы Ингмара Бергмана о кризисе семейных отношений и близости, несмотря на развод. Главные роли в ремейке играют Оскар Айзек и Джессика Честейн, уже изображавшие супругов в «Самом жестоком годе», а действие перенесли в США и в наши дни.
С 13 сентября, HBO, «Амедиатека»
«Американская ржавчина» / American Rust, премьера (Showtime)
Экранизация одноименного романа Филиппа Майера со звездой «Службы новостей» Джеффом Дэниелсом в главной роли. Начальник полиции Дел Харрис в захолустном и депрессивном городе в Пенсильвании из так называемого «ржавого пояса» США расследует убийство, в котором подозревают сына его возлюбленной. Сравнений с недавней «Мейр из Исттаун» проекту продюсера Дэна Футтермана («Охотник на лис», «Капоте») избежать точно не удастся.
С 13 сентября, Showtime, «Амедиатека»
«Проект „Анна Николаевна“», 2 сезон («КиноПоиск HD»)
Продолжение комедийного сай-фая про идеального полицейского (потому что она андроид). Во втором сезоне провинциальную команду подполковника Галузо переведут на службу в Москву, а помогать им сориентировать в большом городе поможет Анна Николаевна Королькевич, ставшая прототипом робота из первого сезона. Другими словами, актриса Зоя Бербер вернется в сериал, равно как и Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров, Маруся Климова и многие другие.
С 16 сентября, «КиноПоиск HD»
«Утреннее шоу» / The Morning Show, 2 сезон (Apple TV+)
Флагманский проект Apple TV+, с которого стриминг стартовал, возвращается со вторым сезоном. В нем Алекс (Дженнифер Энистон) и Брэдли (Риз Уизерспун) будут наблюдать, как меняется канал UBA (и весь мир) после скандала о сексуальных домогательствах. К касту присоединятся Джулианна Маргулис в роли ведущей новостей Лоры Питерсон, Грета Ли в образе Стеллы Бак – нового члена правления и многие другие, а среди главных тем сезона — эпидемия коронавируса и расизм.
С 17 сентября, Apple TV+
«Сексуальное просвещение» («Половое воспитание») / Sex education, 3 сезон (Netflix)
Самый обаятельный сериал об отношениях, сексе, взрослении и принятии другого вернется с уже третьим сезоном. Отис (Эйса Баттерфилд) продолжит консультировать школьников по интимным вопросам, Мэйв (Эмма Маккей) вновь сменит имидж, а учебное заведение — директора. В касте тоже изменения — новичками проекта станут Джемайма Керк, Джейсон Айзекс и небинарный певец из Судана Дуа Сале.
С 17 сентября, Netflix)
«Утраченный символ» / The Lost Symbol, премьера (Peacock)
Детективный триллер основан на романе профессионала книжных теорий заговоров Дэна Брауна, это приквел его «Кода да Винчи». Профессор Гарварда Роберт Лэнгдон (тут его играет Эшли Цукерман) перед выступлением в Капитолии узнает, что его наставника похитили и тяжело ранили — на месте преступления осталась отсеченная рука. Он начинает вести собственное расследование, кто и зачем это сделал. Спродюсировал сериал среди прочих Рон Ховард («Игры разума»).
С 17 сентября, Peacock, more.tv
«Харперы» / The Harper House, премьера (Paramount+)
Анимационная комедия от продюсера «Южного Парка» Брэда Нили рассказывает о деструктивной семье Харпер. Ее глава Дебби зарабатывает деньги, муж-домохозяин и контрол-фрик Фредди следит за детьми-двойняшками: жизнерадостной оптимисткой Олли и интровертом-интеллектуалом Тоддом. Когда Дебби все же теряет работу, Харперы вынуждены из экономии перебраться в доставшийся по наследству ветхий викторианский особняк.
С 17 сентября, Paramount+, more.tv
«Звездные войны: Видение» / Star Wars: Visions, премьера (Disney+ )
Анимационная антология по мотивам «Звездных войн», каждый эпизод которой снят в своем стиле. Героев озвучили Нил Патрик Харрис, Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью, Дэвид Харбор и Симу Лю.
С 22 сентября, Disney+
«Основание» / Foundation, премьера (Apple TV+)
Визионерская экранизация одноименной эпической саги Айзека Азимова. Врач Гэри Селдон предсказывает неминуемый крах Империи. Вместе с отрядом сторонников он отправляется к дальним рубежам галактики, стремясь создать Основание – попытку восстановить и защитить будущее цивилизации. В сериале сыграли лауреаты премии «Эмми» Джаред Харрис и Ли Пейс, а также восходящие звезды Лу Ллобелл и Ли Харви. Шоураннером проекта стал Дэвид С. Гойер, соавтор фильмов о Бэтмене Кристофера Нолана, а среди исполнительных продюсеров — дочь Азимова Робин.
С 24 сентября, Apple TV+
«Семья черной мафии» / Black Mafia Family, премьера (Starz)
Рэпер 50 Cent спродюсировал мини-сериал о братьях Деметриусе и Терри Фленори, создавших одну из самых известных преступных наркогруппировок в истории США. Бонусы проекта — эпизодические роли у Снуп Догга и Эминема.(он играет Белого парня Рика, о котором снят фильм 2018 года).
С 27 сентября, Starz, «Амедиатека»
«Пингвины моей мамы», премьера (Kion)
Сериал Наталии Мещаниновой рассказывает о 15-летнем школьнике Гоше (дебютант Макар Хлебников). Пока его мать и отец (Александра Урсуляк и Алексей Агранович) заняты усыновлением четвертого ребенка, он чувствует себя ненужным и решает получить немного любви на сцене, став стендапером. Судя по ее же «Красным браслетам», мир тинейджеров Мещанинова умеет показывать по-настоящему нежно, бережно и трогательно.
Сентябрь, Kion
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