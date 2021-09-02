Вышел трейлер фильма «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Галь Гадот и Райаном Рейнолдсом — самого дорогого проекта Netflix

По сюжету фильма, Интерпол выпускает «красное уведомление» — глобальное предупреждение, чтобы выследить и поймать самого разыскиваемого вора в мире искусства. Точнее, преступницы (Галь Гадот), цель которой — украсть яйцо Клеопатры. На ее поиски отправляется самый лучший агент ФБР Джон Хартли (Дуэйн Джонсон), а помогать ему будет величайший мошенник (Райан Рейнолдс).

Режиссером и сценаристом фильма выступил Роусон Маршалл Тербер, известный по работе над проектами «Небоскреб» и «Мы — Миллеры». «Красное уведомление» станет одним из самых дорогих проектов Netflix — его бюджет составил около 130 миллионов долларов.

Фильм «Красное уведомление» состоится 12 ноября 2021 года на стриминговом сервисе Netflix.