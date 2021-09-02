Вышел трейлер сериала «Вертинский» Авдотьи Смирновой с Алексеем Филимоновым, Ксенией Раппопорт и Паулиной Андреевой

Сериал «Вертинский» — это история артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР в 1943-ем, в разгар Второй мировой войны. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым.

Однако эта картина, как отмечают создатели, в первую очередь о его доброте. «Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому. И за это судьба одарила его огромным успехом и поздним семейным счастьем. «Вертинский» — история о том, как певчая птица, артист, легкомысленное существо может прожить жизнь, вызывающую и зависть, и уважение», — говорят создатели сериала.

Главные роли в сериале исполнили Алексей Филимонов, Анна Михалкова, Ксения Раппопорт, Паулина Андреева, Алена Бабенко, Виктория Исакова, Сергей Уманов, Степан Девонин, Анна Мишина, Юлия Марченко, Алексей Смирнов, Павел Чинарев и Александр Устюгов. Режиссером выступила Авдотья Смирнова, вместе с ней над сценарием работала Анна Пармас. Сериал «Вертинский» начнет выходить на платформе KION с 13 сентября 2021 года.

«Эта история про то, что, если быть человеком по-настоящему добрым и умеющим сочувствовать, и сочувствовать без осуждения, то есть шанс прожить хорошую, удачливую жизнь. Вертинский — не только маски, но и чрезвычайная степень эмпатии, которая у него была. Эта способность пожалеть, посочувствовать, увидеть другую судьбу. Мне кажется, что в этом одна из магических черт Вертинского, которую мы взяли за основу его характера. Вертинский — это про доброту и жалость. Я горжусь коллегами, которые работали над сериалом. У нас таких таких сериалов по художественной среде еще не было. Надеюсь, что Александр Николаевич Вертинский там нас поддерживает», — отметила режиссер сериала Авдотья Смирнова.