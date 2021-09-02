В выборгском замке прошла церемония закрытия XXIX кинофестиваля «Окно в Европу». Главный приз конкурса игрового кино получила картина «Продление жизни» режиссера Дмитрия Фальковича. Публикуем полный список лауреатов 2021 года.
-
«Продление жизни»
Главный приз конкурса игрового кино получила картина «Продление жизни» режиссера Дмитрия Фальковича.
Специальный приз жюри достался одному фильму («Второе солнце» режиссера Рината Ташимова — «За многообещающий восход») и двум актерам: Елене Морозовой (фильм «Первый снег» Наталии Кончаловской) — «За талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира», а также Дайнюсу Гавенонису (фильм «Белый кит» Татьяны Федоровской) — «За красоту и мощь».
Дипломами были награждены оператор Владислав Политик (фильм «Сон» Марии Батовой) — «За умение превратить зрение в драматургию», и режиссер Виталий Суслин (фильм «Рапана») — «За талант впадать, как в ересь, в неслыханную простоту».
Приз за лучший сценарий достался Галине Уразовой и Наталье Кудряшовой («Капкан»). Его вручил председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян.
Награда за лучшую продюсерскую работу от Гильдии продюсеров России досталась Ларисе Олейник, продюсеру фильма «Рапана».
Приз от киноведов и кинокритиков был присужден драме «Земун» режиссера Эдуарда Жолнина. Диплом в конкурсе игрового кино с формулировкой «За остроумное продление жизни с помощью кино» забрал Дмитриий Фалькович, автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Продление жизни».
Диплом киноведов и кинокритиков в конкурсе неигрового кино ушел фильму «Дальний план» Владимир Головнев — «За сохранение и развитие жанра документальной комедии».
Специальный приз от президента кинофестиваля Армена Медведева достался автору сценария и режиссеру Александру Миндадзе за фильм «Паркет».
В конкурсе «Выборгский счет», лауреаты которого определяются путем голосования зрителей в приложении фестиваля «Окно в Европу», первое место заняла картина «Асфальтовое солнце» режиссера Ильи Хотиненко. Второе и третье места заняли картины «Земун» (реж. Эдуард Жолнин) и «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали» (реж. Армен Акопян, Дмитрий Тархов).
Приз имени Саввы Кулиша «За творческий поиск» достался анимационному фильму Ивана Максимова «О, нееет!».
В конкурсе анимационного кино победила картина «Вадим на прогулке» режиссера Саши Свирского. Специальный приз жюри получил фильм «За забором» (реж. Мария Коган-Лернер). Дипломами были отмечены фильмы «Дылда» (реж. Анастасия Жакулина) и «Пожарник» (реж. Юля Аронова).
Главный приз в категории неигрового кино достался фильму «Спецы» (реж. Анна Драницына). Специальный приз жюри отошел фильму «Рок за гранью» (реж. Сергей Дебижев). Дипломами были награждены фильм «Девяносто первый» (реж. Олеся Епишина) и оператор Сергей Догоров (фильм «25 лет одиночества», реж. Ирина Васильева).
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.