Главный приз конкурса игрового кино получила картина «Продление жизни» режиссера Дмитрия Фальковича.

Специальный приз жюри достался одному фильму («Второе солнце» режиссера Рината Ташимова — «За многообещающий восход») и двум актерам: Елене Морозовой (фильм «Первый снег» Наталии Кончаловской) — «За талантливое воплощение богатого и противоречивого женского мира», а также Дайнюсу Гавенонису (фильм «Белый кит» Татьяны Федоровской) — «За красоту и мощь».

Дипломами были награждены оператор Владислав Политик (фильм «Сон» Марии Батовой) — «За умение превратить зрение в драматургию», и режиссер Виталий Суслин (фильм «Рапана») — «За талант впадать, как в ересь, в неслыханную простоту».

Приз за лучший сценарий достался Галине Уразовой и Наталье Кудряшовой («Капкан»). Его вручил председатель Медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян.

Награда за лучшую продюсерскую работу от Гильдии продюсеров России досталась Ларисе Олейник, продюсеру фильма «Рапана».

Приз от киноведов и кинокритиков был присужден драме «Земун» режиссера Эдуарда Жолнина. Диплом в конкурсе игрового кино с формулировкой «За остроумное продление жизни с помощью кино» забрал Дмитриий Фалькович, автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли в фильме «Продление жизни».

Диплом киноведов и кинокритиков в конкурсе неигрового кино ушел фильму «Дальний план» Владимир Головнев — «За сохранение и развитие жанра документальной комедии».

Специальный приз от президента кинофестиваля Армена Медведева достался автору сценария и режиссеру Александру Миндадзе за фильм «Паркет».