От «Дюны» до Джеймса Бонда: 21 главный фильм сентября

«Шан-Чи и легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Первый фильм Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения рассказывает историю мастера кунг-фу Шан-Чи. Он, вполне по мифологическим канонам, выступает против отца, узнав, что тот на самом деле растил его как универсального воителя, чтобы захватить мир.

Со 2 сентября