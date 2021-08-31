От «Дюны» до Джеймса Бонда: 21 главный фильм сентября

Философский сай-фай Дени Вильнева с Тимоти Шаламе и Зендеей «Дюна», «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и последняя часть франшизы о Бонде, в которой его играет Дэниэл Крейг «Не время умирать» — «Собака.ru» рассказывает о лучших фильмах, которые выходят в прокат в России в первый месяц осени.
«Нефутбол»
Автор сериала «257 причин, чтобы жить» и фильма «Елки лохматые» Максим Свешников снял комедийную мелодраму о женской футбольной команде. По сюжету это классическая история успеха, как из сценарных учебников, — команда андердогов собирается с силами, и у нее все получается. Но феминистский посыл в российском кино — редкость, поэтому смотрится это вполне обаятельно. Спортсменок тут играют Любовь Аксенова, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Алина Алексеева, их тренера — Егор Корешков.
С 1 сентября
«Шан-Чи и легенда десяти колец» / Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Первый фильм Marvel Studios о супергерое азиатского происхождения рассказывает историю мастера кунг-фу Шан-Чи. Он, вполне по мифологическим канонам, выступает против отца, узнав, что тот на самом деле растил его как универсального воителя, чтобы захватить мир.
Со 2 сентября
«После. Глава 3» / After We Fell
Это уже третья часть незамысловатой эротической подростковой мелодрамы про Хардина и Тессу, основанная на бестселлерах Анны Тодд . Они все также продолжат выяснять отношения и проверять свои чувства на прочность. К касту из неизменных Хиро Файнса-Тиффина и Джозефин Лэнгфорд присоединится Мира Сорвино и Стивен Мойер.
Со 2 сентября
«Яблоки» / Mila
Спродюсированная Кейт Бланшетт греческая картина про странную эпидемию, что вдруг охватывает Афины. Люди внезапно начинают терять память, среди них и главный герой — Арис. В клинике ему предлагают создать личность заново, так как восстановить прежнюю якобы невозможно.
С 4 сентября
«Блокадный дневник»
Фильм Андрея Зайцева о блокаде победил на ММКФ как лучшая картина, в той же номинации получил «Золотого орла», а еще «Нику» — за лучшую мужскую роль второго плана (Сергей Дрейден) и операторскую работу. Наконец-то картина выходит и в прокат: в важную для города дату — 8 сентября исполняется 80 лет с начала осады Ленинграда.
С 8 сентября
«Петровы в гриппе»
Роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» — веселый и лихорадочный карнавал с библейскими мотивами и постмодернистскими играми. В экранизации режиссер Кирилл Серебренников обходится с литературным оригиналом вольно, еще больше усиливая его абсурдистскую интонацию. Пожалуй, это то, что надо, в наши нездоровые во всех смыслах времена. Не чудотворное лекарство, но плацебо ( в смысле волшебной силы искусства). Еще и с отличным кастом — от Семена Серзина, Чулпан Хаматовой и Ивана Дорна до Юлии Пересильд, Юрия Колокольникова, Юры Борисова и Сергея Дрейдена.
С 9 сентября
«Злое» / Malignant
Хоррор Джеймса Вана («Пила: Игра на выживание») стал одной из жертв политики компании Warner Bros. схлопывать окно между кинотеатральным и цифровым релизом. Через неделю после проката (в США он с 1 сентября) история Мэдисон, которая видит то ли во сне, то ли наяву жестокие убийства, выйдет на HBO Max. Впрочем, это тут случай когда большой экран не кажется такой уж необходимостью.
С 9 сентября
«Молчание ягнят» / The Silence of the Lambs (1990)
Многие культовые фильмы из сегодняшнего дня смотрятся винтажным свидетельством ушедшей эпохи, вызывающим разве что ностальгию, но уж точно не саспенс. Но триллер с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом, который выпускают в России в повторный прокат, не устарел ничуть и смотрится все также захватывающе. По крайней мере, вопросов, почему же картина собрала большую пятерку «Оскаров» (лучший фильм, режиссура, мужская и женская роль, а также адаптированный сценарий), точно не возникает.
С 16 сентября
«Дюна» / Dune
Философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком — один из самых ожидаемых фильмов года. Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с этим текстом не особенно справился даже сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на 2021-й, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с компанией Warner Bros. — тот не оценили решение студии выпустить картину одновременно в кино и на платформе HBO Max. В итоге в США прокат стартует все же 3 сентября, а цифровая премьера будет лишь в конце октября.
С 16 сентября
«Узники страны призраков» / Prisoners of the Ghostland
Николас Кейдж продолжает сниматься в арт-триллерах — на этот раз первом англоязычном фильме японца Сиона Соно, участвовавшем конкурсе «Сандэнса». Это смесь антиутопии, вестерна и самурайского истерна, в которой его герой в обмен на дарованную после неудачного ограбления Губернатором свободу помогает найти его пропавшую внучку (Софья Бутелла).
С 16 сентября
«Мотель "Нигде"» / The Nowhere Inn
Комедийное мокьюментари с St Vincent впервые показали на фестивале «Сандэнс». Это история о том, как о певице якобы снимает документальный фильм ее лучшая подруга Кэрри Браунштейн. Но реальная жизнь Энни Кларк (настоящее имя St Vincent) с игрой в «скрэббл» после концертов кажется им слишком скучной. Тогда они добавляют в историю немного драмы.
С 16 сентября
«Сюзанна Андлер» / Suzanna Andler
Буржуазная мелодрама с Шарлоттой Генсбур — экранизация не менее буржуазного одноименного романа Маргерит Дюрас. Его героиня Сюзанна Андлер на морском побережье выбирает между свободой (но нестабильностью) с молодым любовником и устроенной жизнью с нелюбимым мужем-миллионером, который ей тоже изменяет.
С 16 сентября
«Клаустрофобы 2: Лига выживших» / Escape Room: Tournament of Champions
Сиквел слэттера (предельно кровавый поджанр хорроров), идейно явно выросшего из пыточной франшизы «Пила». Правда, ловушки тут немного другие — это некогда популярные по всему миру квесты-комнаты, цена выхода из которых — жизнь. Фильм должен был выйти еще в мертвый летний сезон, но релиз перенесли.
С 23 сентября
«Множественные святые Ньюарка» / The Many Saints of Newark
В приквеле сериала «Клан Сопрано» рассказывается о юности Тони Сопрано в Нью-Джерси 1960-х — 1970-х. Его тут играет Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандолфини, а сценарии написали автор и оригинала Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер.
С 23 сентября
«Иван Денисович»
Долгострой Глеба Панфилова — экранизацию рассказа Александра Солженицына о том, как даже в лагерном аду оставаться человеком — впервые показали этим летом на фестивале в Локарно. Роль Ивана Денисовича Шухова здесь играет Филипп Янковский.
С 23 сентября
«Дело»
Этот фильм Алексей Герман-младший снял во время вынужденной паузы в работе над масштабной картиной «Воздух». В отличие от нее «Дело» — камерная история о чести, совести, борьбе с системой и семье. Главную роль интеллигента под домашним арестом тут исполнил Мераб Нинидзе из «Покаяния», также в касте — Александр Паль, Анна Михалкова, Александра Бортич, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова и другие.
С 23 сентября
«Все прошло хорошо» / Tout s'est bien passé
Новый фильм Франсуа Озона основан на романе Эмманюэль Бернейм — автора сценариев к его фильмам «Под песком» и «Бассейн», которой не стало четыре года назад. Это ее личная история из реальной жизни: парализованный после инсульта отец (Андре Дюссолье) просит дочь (Софи Марсо) помочь ему умереть.
С 23 сентября
«Разжимая кулаки»
Победитель программы «Особый взгляд» Канн — второй фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, снятый на осетинском языке с русскими субтитрами. Это история про пережившую Беслан кавказскую девушку Аду, мечтающую сбежать из-под удушающей гиперопеки властного отца.
С 25 сентября
«Не время умирать» / No Time to Die
Релиз фильма из франшизы о Джеймсе Бонде с названием-девизом 2020 и 2021 года уже переносили столько раз, что даже не верится, что в конце сентября он все же выйдет. Главное — не умереть до этого от любопытства, какой же вышла последняя часть, где агента 007 играет все еще Дэниэл Крейг, а саундтрек написала Билли Айлиш с братом Финнеасом.
С 30 сентября
«Титан» / Titane
Победитель Каннского кинофестиваля этого года — бодрый и хулиганский боди-хоррор Жюлии Дюкурно. После аварии, в которую главная героиня Алекса попала в детстве, ей в голову вшивают титановую пластину. 15 лет спустя она работает стриптизершей, беременеет от секса с автомобилем и испытывает приступы неконтролируемой агрессии из-за гормональных перестроек.
С 30 сентября
«Герда»
Герда — сценический псевдоним юной Леры, которая танцует в клубе, чтобы прокормить себя и маму. Та тяжело переживает уход мужа к другой женщине и спит сутками, чтобы отключиться от реальности. За роль в фильме Натальи Кудряшовой («Пионеры-герои») на фестивале в Локарно играющая в нем главную роль Анастасия Красовская получила «Золотого леопарда» как лучшая актриса. А еще — картина понравилась Гаспару Ноэ, о чем он написал режиссеру в инстаграме.
С 30 сентября
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