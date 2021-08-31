От «Дюны» до Джеймса Бонда: 21 главный фильм сентября

«Дюна» / Dune

Философский сай-фай с Тимоти Шаламе, Зендеей, Ребеккой Фергюсон и Оскаром Айзеком — один из самых ожидаемых фильмов года. Экранизацию культового романа Фрэнка Герберта (в 1984-м с этим текстом не особенно справился даже сам Дэвид Линч) должны были выпустить в 2020-м, но она не только переехала на 2021-й, но и поссорила ее режиссера Дени Вильнева с компанией Warner Bros. — тот не оценили решение студии выпустить картину одновременно в кино и на платформе HBO Max. В итоге в США прокат стартует все же 3 сентября, а цифровая премьера будет лишь в конце октября.

С 16 сентября