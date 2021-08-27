От финала «Ходячих мертвецов» до «Косы»: Что смотреть дома на этой неделе

Детектив про героическую блондинку, которая ищет маньяка в Калининградской области, «Коса», готический триллер по Стивену Кингу с Эдрианом Броуди «Чепелуэйт» и финальный сезон саги про зомби «Ходячие мертвецы» — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Чепелуэйт» / Chapelwaite, премьера (Epix)
Готический триллер с Эдрианом Броуди — экранизация рассказа «Поселение Иерусалим» Стивена Кинга. Как и в недавней «Истории Лизи», писатель сам адаптировал текст для сериала. Действие, как и в оригинале, происходит в 1850-е и в таинственном поместье, куда после смерти жены переезжает с тремя детьми капитан Чарльз Бун. Мрачный дворец снимали на натуре — в живописном городе Галифакс в канадской Новой Шотландии. Исполнительным продюсером проекта выступил Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться»).
С 23 августа, Epix, «Амедиатека»
«Эпицентры Нью-Йорка: 9/11» / «NYC Epicenters: 9/11», премьера (HBO)
Документальный проект Спайка Ли к 20-летию трагедии 9/11 — атаки террористов на башни-близнецы. За минувшие два десятилетия по-настоящему изменились и сам мир, и Нью-Йорк. (Например, за это время мы абсолютно привыкли к металлическим рамкам и многоступенчатому досмотру в аэропортах.) Как именно это произошло, Спайк Ли и попытался зафиксировать.
С 23 августа, HBO, «Амедиатека»
«Ходячие мертвецы» / The Walking Dead, 11 сезон (AMC)
Финал культовой зомби-эпопеи, которая, честно говоря, давно исчерпала себя и возможные свежие сюжетные ходы. Но в последнем, одиннадцатом, сезоне шоураннер Анджела Кенг все же обещает экшн, драйв и достойное завершение проекта.
С 24 августа «КиноПоиск HD», АМС
«Коса», премьера (Kion)
Детективный сериал Игоря Волошина («Нирвана», «Физрук») снят в Калининградской области — на Куршской косе. По сюжету, здесь орудует маньяк, убивающий девушек с помощью (а вот и филологический переворот) косы. За дело берется следовательница Ева (Линда Лапиньш) и журналист Роман (Александр Горбатов), в 1990-е нечаянно прославивший убийцу с похожим почерком, который потом таинственно исчез на долгие годы.
С 25 августа, Kion
«Американская история ужасов» / American Horror Story, 10 сезон (FX)
В прошлом месяце неугомонный шоураннер Райан Мерфи запустил спин-офф проекта с похожим до степени смешения названием — «Американские истории ужасов», а уже в августе стартовал и десятый сезон основной франшизы. В сериале вновь есть Сара Полсон и Эван Питерс. Среди новых приобретений каста — Маколей Калкин и дочка Синди Кроуфорд Кайя Гербер.
С 25 августа, FX
«Открой глаза» / Otwórz oczy, премьера (Netflix)
Польский подростковый триллер рассказывает историю юной Юлии, которая приходит в себя в странной клинике. Ей говорят, что она попала в аварию, и тут будут лечить ее амнезию — при этом довольно странными методами. Главную роль играет Мария Вавренюк — дебютантка в большом кино (до этого она снималась только в короткометражках).
С 25 августа, Netflix
«Видеть» / See, 2 сезон (Apple TV+)
Второй сезон фантастического сериала про апокалиптический мир будущего, в котором все человечество было уничтожено вирусом, а немногие выжившие ослепли. Зрение становится волшебной способностью (как для нас, скажем, левитация) — и вот рождаются близнецы, способные видеть. Их отец (Джейсон Момоа) пытается защитить детей от могущественной королевы, которая хочет их уничтожить.
С 27 августа, Apple TV+
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