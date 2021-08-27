От финала «Ходячих мертвецов» до «Косы»: Что смотреть дома на этой неделе

«Открой глаза» / Otwórz oczy, премьера (Netflix)

Польский подростковый триллер рассказывает историю юной Юлии, которая приходит в себя в странной клинике. Ей говорят, что она попала в аварию, и тут будут лечить ее амнезию — при этом довольно странными методами. Главную роль играет Мария Вавренюк — дебютантка в большом кино (до этого она снималась только в короткометражках).

С 25 августа, Netflix