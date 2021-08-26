Вышел первый тизер нового фильма про принцессу Диану «Спенсер» с Кристен Стюарт в главной роли

Картина расскажет о том, как в декабре 1991 года на фоне слухов о разводе принцессы Дианы с Чарльзом Виндзором, сыном Елизаветы II, королевская семья собирается вместе на рождественские праздники в поместье Сандрингем и пытается притворяться, что ничего не происходит.

Сценаристом картины выступит Стивен Найт, который работал в проектах «Острые козырьки», «Пряности и страсти», «Лок», «Эффект колибри». Роль Дианы в фильме исполнила звезда «Сумерек» Кристен Стюарт. Также в картине снялись Джек Фартинг («Пуаро»), Шон Харрис («Макбет»), Салли Хокинс («Беззаботная») и Эми Мэнсон («Однажды в сказке»). Музыку для ленты написал гитарист группы Radiohead — Джонни Гринвуд.

Несмотря на то, что с момента гибели Дианы Спенсер прошло уже более 20 лет, она по-прежнему очаровывает и вдохновляет людей по всему миру. Чтобы больше узнать о трагической жизни принцессы Уэльской, которая всегда была в центре внимания прессы, посмотрите эти три документальных фильма, доступных на Netflix.