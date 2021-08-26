В августе пляж Финского залива превратиться в «Кинолес». Это фестиваль с кинопоказами, лекциями и даже волейболом

В этом году для участия в фестивале было рассмотрено 203 игровых короткометражных фильма, 18 из которых вошли в конкурсную программу. Жюри кинофестиваля традиционно станут зрители. По итогу зрительского голосования будут определены победители основной кинопрограммы этого года. Торжественная церемония награждения пройдет в третий день фестиваля.

Перед кинопоказами пройдут выступления спикеров, которые расскажут о том, как снять свое первое кино и где искать финансирование, о фестивальном продвижении фильмов, как написать сценарий, как монтировать видео, как рассказывать историю, чтобы тебя услышали, принять участие в комедийной импровизации и многое другое. Всего на фестивале выступят более 20 спикеров, среди них — профессиональные режиссеры, продюсеры, кинокритики, сценаристы, актеры и другие деятели киноиндустрии.