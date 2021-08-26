В августе пляж Финского залива превратиться в «Кинолес». Это фестиваль с кинопоказами, лекциями и даже волейболом

В конце августа пляж «Морские дубки» в Лисьем Носу в шестой раз превратится в «Кинолес». Это фестиваль кино под открытым небом — с кинопоказами, лекциями и даже волейболом. Рассказываем о программе.
Фестиваль живого кино под открытым небом «Кинолес» в этом году состоится уже в шестой раз — мероприятие считается единственным в России опен-эйр фестивалем короткометражного кино полного цикла на природе. За три дня «Кинолеса» можно поучаствовать в обширной программе, узнать новое о кинопроизводстве, научиться смотреть кино как это делают профессионалы, познакомиться с авторами кинокартин, а также увидеть на большом экране качественное зрительское короткометражное кино. Также в программе кинопоказы короткометражных фильмов, мастер-классы и лекции, марафон кинопрофессий, показ работ конкурса «Киноквест», выступления музыкальных групп, знакомства с единомышленниками и фудкорт с едой.
В этом году для участия в фестивале было рассмотрено 203 игровых короткометражных фильма, 18 из которых вошли в конкурсную программу. Жюри кинофестиваля традиционно станут зрители. По итогу зрительского голосования будут определены победители основной кинопрограммы этого года. Торжественная церемония награждения пройдет в третий день фестиваля.
Перед кинопоказами пройдут выступления спикеров, которые расскажут о том, как снять свое первое кино и где искать финансирование, о фестивальном продвижении фильмов, как написать сценарий, как монтировать видео, как рассказывать историю, чтобы тебя услышали, принять участие в комедийной импровизации и многое другое. Всего на фестивале выступят более 20 спикеров, среди них — профессиональные режиссеры, продюсеры, кинокритики, сценаристы, актеры и другие деятели киноиндустрии.
В программе лекций и презентаций также пройдут выступления ведущих российских киношкол и ВУЗов, которые расскажут о своей деятельности, как начать кинокарьеру и успешно пройти собеседование при поступлении. Кроме лекториев и кинопоказов пройдут и различные активности. Например, 28 и 29 августа на пляже фестиваля будет организован волейбол и буккроссинг, а для гостей помладше будет работать «Детская поляна» со своим шатром, где пройдут танцевальные мастер-классы, уроки по английскому языку и творческие воркшопы.
«Все больше людей интересуются короткометражным кино и мечтают о карьере кинематографиста. «Кинолес» поможет собрать в одном месте авторов и зрителей, а также привлечь внимание тех, кто только начинает свой кинопуть», — говорит исполнительный директор фестиваля Андрей Сальников.
Фестиваль «Кинолес» пройдет с 7 по 29 августа на пляже «Морские дубки» в поселке Лисий Нос. Все кинопоказы и мастер-классы бесплатные, но для участия требуется предварительная регистрация по ссылке. Подробное расписание работы площадок можно посмотреть на сайте фестиваля.
Все фотографии предоставлены пресс-службой фестиваля.
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