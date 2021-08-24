Сюжет фильма разворачивается после финала фильма «Человек-паук: Вдали от дома», когда Мистерио раскрыл общественности личность Человека-паука. Чтобы весь мир забыл, что именно это именно он, Питер Паркер обращается за помощью к Доктору Стрэнджу. Но что-то идет не так, и герои нарушают стабильность пространственно-временного континуума.

В мультивселенной, о которой «мало что известно», Человек-паук Тома Холланда встретится с Отто Октавиусом в исполнении актера Альфреда Молина. В трейлере также появляются бомбы Зеленого Гоблина — самого злодея, которого играл Уиллем Дефо, не видно, но слышно его смех. По одной из фанатских теорий, в новом фильме могут появиться пауки Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда из альтернативных вселенных.

Главные роли в фильме «Человек-паук: Нет пути домой» исполнили Том Холланд, Зендея, Мариса Томей, Бенедикт Камбербэтч, Энгаури Райс, Дж.К. Симмонс, Альфред Молина, Джейми Фокс, Мартин Старр, Джейкоб Баталон и другие. В режиссерском кресле Джон Уоттс — автор предыдущих картин «Человек-паук: Возвращение домой» и «Человек-паук: Вдали от дома».

Российская премьера запланирована на 16 декабря 2021 года.