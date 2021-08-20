От Николь Кидман до токсичного мэра: Что смотреть дома на этой неделе

«Хилы» / Heels, премьера (Starz)

Термин «Хилы» в рестлинге обозначает бойцов-«злодеев». В спортивной драме от сценариста «Локи» и «Рика и Морти» Майкла Уолдрона это — два брата, которые часто переносят семейные разборки на ринг. Уровень трагедии тут, конечно, не как в «Рокко и его братья» Висконти (там герои занимались боксом), но тоже вполне высокий.

С 16 августа, «Амедиатека»