От Николь Кидман до токсичного мэра: Что смотреть дома на этой неделе

Триллер с Николь Кидман в роли русской эмигрантки Маши «Девять совсем незнакомых людей» от команды «Большой маленькой лжи», драмеди с Сандрой О про будни филологов «Кафедра» и проект «Зеленый мэр» о борьбе с неэкологичным главой города — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Хилы» / Heels, премьера (Starz)
Термин «Хилы» в рестлинге обозначает бойцов-«злодеев». В спортивной драме от сценариста «Локи» и «Рика и Морти» Майкла Уолдрона это — два брата, которые часто переносят семейные разборки на ринг. Уровень трагедии тут, конечно, не как в «Рокко и его братья» Висконти (там герои занимались боксом), но тоже вполне высокий.
С 16 августа, «Амедиатека»
«Девять совсем незнакомых людей» / Nine Perfect Strangers, премьера (Hulu)
Экранизация романа автора «Большой маленькой лжи» Лианы Мориарти с Николь Кидман. Она играет владелицу фешенебельного дома отдыха с русским именем Маша, которая практикует не самые очевидные методы лечения. Также в касте в роли пациентов — Люк Эванс, Реджина Холл, Мелисса Маккарти и Майкл Шеннон. Адаптировал книгу в сценарий вновь Дэвид Э. Келли, который занимался и «Большой маленькой ложью».
С 18 августа, Hulu
«Дневник будущей женщины-президента» / Diary of a Future President, 2 сезон (Disney+)
Продолжение духоподъемной семейной комедии о том, как все мечты сбываются, если по-настоящему стараться и много работать. Ее главной героине Елене, школьнице с кубинскими корнями — 12 лет, и она хочет, когда вырастет, стать президентом США. Периодически в сюжет вплетаются флешфорварды, как в будущем у нее все получится.
С 18 августа, Disney+
«Кафедра» / The Chair, премьера (Netflix)
Продюсеры «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс создали драмеди по сценарию актрисы Аманды Пит («Девять ярдов») о буднях лингвистов. Главную роль завкафедры английского языка в консервативном вузе играет звезда «Убивая Еву» Сандра О. Каждый день ей нужно доказывать, что высокая должность досталась ей вполне справедливо.
С 20 августа, Netflix
«По правде говоря» / Truth Be Told, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение детективного проекта с Октавией Спенсер в роли Поппи Парнелл — автора популярных подкастов про преступления. Во втором сезоне она будет расследовать очередное громкое дело, в котором, возможно, замешана медиамагнат и ее подруга детства Мика Кейт (Кейт Хадсон). Для США, кстати, вполне типичная ситуация, когда резонансные преступления полиция раскрывает с помощью сыщиков-любителей. Об этом, например, документальный проект «Я исчезну во тьме».
С 20 августа, Apple TV+
«Зеленый мэр», премьера («КиноПоиск HD»)
Сериал стартует за месяц до выборов в Госдуму. Кирилл (Илья Маланин из «На районе») возвращается в родной город, в котором разразилась настоящая экологическая катастрофа — леса вырубают, в реку сливают токсичные отходы с градообразующего комбината, аффилированного с местным мэром. Он решает баллотироваться на пост главы Краснохолмска, чтобы попытаться изменить ситуацию.
С 20 августа, «КиноПоиск HD»
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