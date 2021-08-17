Кинофестиваль «Кинотавр» объявил программу и состав жюри 2021 года

В этом году «Кинотавр» пройдет с 18 по 25 сентября в формате делового форума в Сочи, как было в прошлом году. Всего в конкурс кинофестиваля вошли 15 полнометражных фильмов из 104 поданных заявок на участие.
Президент фестиваля Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева представили конкурсные фильмы и состав жюри 32 Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» на пресс-конференции ТАСС. Почетный приз в этом году впервые в истории получит продюсер Сергей Сельянов «за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов».
Фильмом открытия станет документальная картина «Нас других не будет» Петра Шепотинника. Закроет фестиваль фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Также вне конкурса покажут «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, а также фильм Владимира Битокова «Мама, я дома».
В жюри полнометражных фильмов вошли актриса Чулпан Хаматова (председатель), режиссер Петр Буслов, продюсер Петр Ануров, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.
В полнометражный конкурс из 104 заявок на участие отобраны:
«Дунай», режиссер Любовь Мульменко (дебют, Россия)
«Ничья», режиссер Лена Ланских (дебют, Россия)
«Молоко птицы», режиссер Евгений Марьян (дебют, Россия, Молдова)
«Общага», режиссер Роман Васьянов (дебют, Россия)
«День мертвых», режиссер Виктор Рыжаков (дебют, Россия)
«Герда», режиссер Наталья Кудряшова
«На близком расстоянии», режиссер Григорий Добрыгин
«Подельники», режиссер Евгений Григорьев
«Нуучча», режиссер Владимир Мункуев
«Оторви и выбрось», режиссер Кирилл Соколов
«Портрет незнакомца», режиссер Сергей Осипьян
«Капитан Волконогов бежал», режиссеры Наташа Меркулова, Алексей Чупов
«Медея», режиссер Александр Зельдович
«Море волнуется раз», режиссер Николай Хомерики
«Владивосток», режиссер Антон Борматов
Жюри короткого метра возглавит Ингеборга Дапкунайте. Вместе с ней будут работать актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин.
В короткометражный конкурс вошли:
V, режиссеры Арина Овчинникова, Николай Коваленко, Алина Сорокина
«Ангел», режиссер Саша Петров
«Вафля», режиссер Алексей Шабаров
«Все смотрят на тебя», режиссер Кузя Васильева
«Герой», режиссер Соня Райзман
«Как в Венеции», режиссер Василий Зоркий
«Марш», режиссер Владилен Верный
«Мятежный», режиссер Евгений Цыганов
«Накипь», режиссер Сергей Малкин
«По грибы», режиссер Роман Артемьев
«По разные стороны», режиссер Дарья Лебедева
«Почти весна», режиссер Настя Коркия
«Рубер», режиссер Олег Алмазов
«Сказка», режиссер Максим Кульков
«Скрытый космос», режиссеры Денис Виленкин, Антон Фомочкин
«Собирайся, поедем на праздник», режиссер Ламара Согомонян
«Степка», режиссер Виталий Уйманов
«Транзит Венеры», режиссер Александр Москаленко
«Увлечение», режиссер Денис Куклин
«Уличное освещение», режиссер Владислав Иконников
«У тебя в голове», режиссер Георгий Сурков
«Хейт», режиссер Светлана Самошина
«Холодно», режиссер Данил Иванов
«Хорошая девочка Лида», режиссер Антон Елисеев
«Части», режиссер Ольга Темникова-Журавлева
«Элементы», режиссер Александр Винокуров
В прошлом году кинофестиваль «Кинотавр» прошел с 11 по 18 сентября в усеченном варианте «с максимальным соблюдением санитарных норм и эпидемиологических предписаний». Возглавил жюри 31 Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» Борис Хлебников.
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