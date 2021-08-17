Кинофестиваль «Кинотавр» объявил программу и состав жюри 2021 года

Президент фестиваля Александр Роднянский и программный директор Ситора Алиева представили конкурсные фильмы и состав жюри 32 Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» на пресс-конференции ТАСС. Почетный приз в этом году впервые в истории получит продюсер Сергей Сельянов «за уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов».

Фильмом открытия станет документальная картина «Нас других не будет» Петра Шепотинника. Закроет фестиваль фильм «Разжимая кулаки» Киры Коваленко. Также вне конкурса покажут «Купе номер шесть» Юхо Куосманена, а также фильм Владимира Битокова «Мама, я дома».