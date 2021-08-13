От «Выживших» до альтернативной вселенной Marvel: Что смотреть дома на этой неделе

«Выжившие», премьера (Okko)

Спродюсированный Борисом Хлебниковым и снятый Андреем Прошкиным проект должен был выйти до пандемии, но она поменяла и сами планы, и его структуру. Теперь «Выжившие» — это основной сериал про недалекое будущее и несколько веб-спин-оффов. Люди на Земле, согласно сюжету, умирают, если их вовремя не разбудить — так действует особый сонный вирус. Несколько выживших персонажей (их играют Дарья Екамасова, Филипп Авдеев, Алексей Филимонов, Артур Смольянинов и другие) пытаются адаптироваться к новым реалиям. Среди сценаристов — Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина.

С 12 августа, Okko