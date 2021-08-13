От «Выживших» до альтернативной вселенной Marvel: Что смотреть дома на этой неделе

Спродюсированный Борисом Хлебниковым фантастический триллер «Выжившие», гипотетический события вселенной Marvel в анимационном проекте «Что, если…?» и продолжение антологии «Современная любовь» с Китом Харингтоном — «Собака.ru» рассказывает о сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Псы резервации» / Reservation Dogs, премьера (Hulu)
Проект режиссера с индейскими корнями Стерлина Харьо по его совместному с Тайкой Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») сценарию основан на его воспоминаниях о детстве. Это история про живущих в резервации для коренных американцев подростках, которые не самыми легальными способами пытаются заработать и накопить деньги, чтобы уехать из родной Оклахомы в Калифорнию. И да, услышав название, гнать первую ассоциацию с «Бешеными псами» Тарантино не стоит. Персонажи своими костюмами намекают, что все совпадения тут не случайны.
С 9 августа, Hulu
«Остров фантазий» / Fantasy Island, премьера (FOX)
В 1970-е одноименный проект о таинственном мистере Рорке, который выполняет все желания гостей своего отеля, был хитом — он породил и фильм-приквел, и мини-сериал с Малкольмом Макдауэллом. В ребуте вполне в духе времени главной героиней стала женщина. Теперь островом управляет родственница Рорка Елена (Роселин Санчес).
С 10 августа, FOX
«Старгерл» / Stargirl, 2 сезон (DC Universe)
Сериал про подростковую супергероиню и ее друзей из вселенной DC заходит на второй сезон. Историю старшеклассницы Кортни (Брэк Бэссинджер) обещают в продолжении сделать чуть более мрачной — подросткам придется сразиться с суперзлодеем Эклипсо (Ник Е. Тарабэй).
С 10 августа, DC Universe
«Что, если…?» / What If...?, премьера (Disney+)
Прием фан-фикшн перекочевал из многочисленных пабликов поклонников вселенной Marvel в полноценный сценарий анимационной антологии. Она посвящена гипотетическим альтернативным событиям, которые могли бы произойти вместо того, что случилось в киноверсиях. Большинство персонажей озвучили актеры из оригиналов: от Тома Хиддлстона (Локи) до Криса Хемсворта (Тор).
С 11 августа, Disney+
«Ривердэйл» / Riverdale, 2 часть 5 сезона (The CW)
Первая часть пятого сезона подросткового хита по мотивам комикса вышла еще зимой. Наконец, фанаты дождались и его продолжения. Вообще же, за это время герои повзрослели настолько, что уже отправляются в колледж. А главная интрига — закончится ли там череда убийств, но логика развития сюжета подсказывает, что, конечно, нет.
С 11 августа, The CW
«Пять комнат» / Five Bedrooms, 2 сезон (Peacock)
Продолжение неглупой австралийской комедии про сложности общего быта — напомним, по сюжету в целях экономии в первом сезон главные герои вскладчину купили дом с пятью отдельными спальнями.
С 11 августа, Peacock, «Амедиатека»
«Джетлаг» (more.tv и СТС)
В виде фильма проект Михаила и Лили Идовых вышел в российский прокат в июле. В расширенной сериальной версии — целых шесть эпизодов, более широко в ней дадут линию про Набокова, картину о котором якобы снимают герои «Джетлага». Центральная пара Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), со ссоры которых в аэропорту сюжет и начинается, конечно же, вернется. Как и персонажи Ксении Раппопорт, Егора Корешкова, Полины Долиндо, Полины Ауг, Марии Иваковой, Даниэля Шейка, Марии Смольниковой и Александра Горелова.
С 12 августа, more.tv
«Выжившие», премьера (Okko)
Спродюсированный Борисом Хлебниковым и снятый Андреем Прошкиным проект должен был выйти до пандемии, но она поменяла и сами планы, и его структуру. Теперь «Выжившие» — это основной сериал про недалекое будущее и несколько веб-спин-оффов. Люди на Земле, согласно сюжету, умирают, если их вовремя не разбудить — так действует особый сонный вирус. Несколько выживших персонажей (их играют Дарья Екамасова, Филипп Авдеев, Алексей Филимонов, Артур Смольянинов и другие) пытаются адаптироваться к новым реалиям. Среди сценаристов — Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина.
С 12 августа, Okko
«Звездный путь: Нижние палубы» / Star Trek: Lower Decks, 2 сезон (CBS)
Продолжение анимационного сериала для настоящих фанатов «Стартрека» — он посвящен андердогам основных фильмов франшизы: капитану Фриману, лейтенанту Шекс, командиру Рэнсу и доктору Т'Ана. Для CBS All Access их историю развил сценарист и продюсер Майк Макмахан.
С 12 августа, CBS
«Бруклин 9-9» / Brooklyn Nine-Nine, 8 сезон (NBC)
Все когда-то заканчивается — и для ситкома про сотрудников бруклинского полицейского участка наступило время прощания. Восьмой сезон станет финальным. Уже известно, что среди тем есть и вполне серьезные: вроде расизма и особенностей жизни в пандемию.
С 12 августа, NBC, «КиноПоиск HD»
«Новенький», 2 сезон (Start)
Продолжение сериала о школьном буллинге и абьюзе с Глебом Калюжным в роли затравленного одноклассниками подростка (кажется, он обречен играть таких персонажей, пока не повзрослеет). В первом сезоне он исчез, во втором — вернется, что станет поводом расследовать события 30-летней давности.
С 12 августа, Start
«Титаны» / Titans, 3 сезон (HBO Max)
Еще одна история из вселенной комиксов DC — на этот раз про молодых взрослых, а не школьников. В третьем сезоне к команде супергероев во главе с Диком Грейсоном (Брентон Туэйтс) присоединится Бэтгерл, она же Барбара (Саванна Уэлш).
С 12 августа, HBO Max
«Пропащий» / Disparu à jamais, премьера (Netflix)
Французская экранизация романа-бестселлера американца Харлана Кобена про юношу Гийома (Финнегэн Олдфилд), вокруг которого происходят странные события. 10 лет назад он потерял брата и девушку, теперь таинственным образом исчезла его нынешняя возлюбленная. Режиссером проекта стал Хуан Карлос Медина («Открытия ведьм»).
С 13 августа, Netflix
«Его царство» / El Reino, премьера (Netflix)
Аргентинский политический триллер рассказывает история пастора-участника президентской гонки Эмилио Васкесе. Его главного соперника внезапно убивают, а он пытается выяснить, кто и зачем это сделал, и не станет ли он следующей жертвой.
С 13 августа, Netflix
«Валерия» / Valeria, 2 сезон (Netflix)
Испанский сериал с Дианой Гомес из «Бумажного дома» о творческом и личном кризисе писательницы Валерии и трех ее подругах. Если на ум пришли аналогии с «Сексом в большом городе», не гоните их – они тут совсем не лишние. В продолжении проекта будет еще больше солнца, комедийных ситуаций и Мадрида.
С 13 августа, Netflix
«Современная любовь» / Modern Love, 2 сезон (Amazon Prime Video)
Продолжение проекта, основанного на колонке The New York Times. В первом сезоне истории о современных чувствах разыгрывали Энн Хэтэуэй, Дев Патель, София Бутелла и многие другие. В новых частях антологии роли у Кита Харингтона («Игра престолов»), Люси Бойнтон («Богемская рапсодия») и Тобайаса Мензиса («Корона»).
С 13 августа, Amazon Prime Video
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