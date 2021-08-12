Кинокомпания Central Partnership показала трейлер фильма «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова. Главную роль по мотивам одноименного рассказа Александра Солженицына имполнил актер Филипп Янковский.
Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера.
«Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…», — говорится в синопсисе.
Главную роль в картине исполнил Филипп Янковский. В фильме также снимались Артур Бесчастный, Степан Абрамов, Александр Караваев, Сергей Карякин, Инна Чурикова, Владимир Еремин и другие.
Российская премьера фильма «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова состоится 23 сентября 2021 года.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.