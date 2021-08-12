Иван Шухов, рядовой солдат, по законам военного времени после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854. Среди снегов вместе с другими зеками Шухов строит будущий завод-гигант космической промышленности. Несмотря на несправедливость, голод, унижение и страх, даже в каторжном лагере Иван Денисович сохраняет удивительные свойства русского характера.

«Работящий и предельно честный, открытый миру, но научившийся выживать даже на краю гибели, он соединяет в себе народную мудрость и беспредельную веру в чудо. Иван Денисович отбывает последние дни из 10 лет заключения. Выйдет ли он на свободу, сбудутся ли его мечты о встрече с дочерьми, и сможет ли он остаться самим собой среди остальных политзаключенных, так по-разному проходящих испытание за колючей проволокой…», — говорится в синопсисе.

Главную роль в картине исполнил Филипп Янковский. В фильме также снимались Артур Бесчастный, Степан Абрамов, Александр Караваев, Сергей Карякин, Инна Чурикова, Владимир Еремин и другие.

Российская премьера фильма «Иван Денисович» режиссера Глеба Панфилова состоится 23 сентября 2021 года.