Главные роли в фильме исполнили Тинатин Далакишвили и Евгений Цыганов. Музыку к картине написал композитор Алексей Ретинский, в записи участвовал оркестр Теодора Курентзиса musicAeterna. Художником по костюмам выступила дизайнер Татьяна Парфенова. Сам Зельдович не только срежиссировал «Медею», но также написал сценарий к ленте и стал ее продюсером — совместно с Татьяной Остерн и Анной Качко.

Сюжет фильма представляет собой современную интерпретацию античной трагедии Еврипида. Героиня фильма убивает собственного брата, как и Медея в мифе. «"Медея" — это первая из известных мне метафор революции. Революция всегда неизбежна, она всегда превращает жертву в палача и пожирает своих детей. У бунта женская природа», — рассказал режиссер. Съемки картины проходили в России и Израиле.

Фестиваль в Локарно — один из крупнейших международных киносмотров наряду с Каннами, Венецией и Берлином. В основной конкурс, помимо «Медеи» Зельдовича, также вошла драма Натальи Кудряшовой «Герда». Кроме того, в смотре участвуют «Гиганты» Бонафацио Анджуса (Италия), «Река» Гассана Салаба (Ливан, Франция, Германия, Катар), «Душа зверя» Лоренца Мерца (Швейцария), «Люцифер» Петера Бруннера (Австрия), «Распродажа в раю» Бертрана Мандико (Франция) и другие. Фестиваль проходит с 4 по 14 августа.