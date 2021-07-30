От «Чипа и Дейла» до «Во все тяжкие» про подростков: Что смотреть дома на этой неделе

«Джеллистоун!» / Jellystone!, премьера (HBO Max)

Джеллистоун — название одного анимационного города, где живут персонажи, придуманные мультипликаторами Ульямом Ханна и Джозефом Барбера для MGM и их собственной компании Hanna-Barbera. Среди их работ — Том и Джерри, Флинстоуны и Скуби-ду. Но Джеллистоун населяют не они (это было бы сложно с точки зрения прав), а другие герои с полувековой историей — медведь Йоги, пес Хакльберри и многие другие. Разработал проект Карл Харви Гринблат — автор мультсериалов «Чаудер» и «Харви Бикс».

С 29 июля, HBO Max