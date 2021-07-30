От «Чипа и Дейла» до «Во все тяжкие» про подростков: Что смотреть дома на этой неделе

Анимационный проект, в котором бурундуки Чип и Дейл не спешат на помощь, подростковая драмеди про наркотики «Не пытайтесь это повторить» и сатира с философскими вопросами и Ларсом Айдингером «Я и все остальные» — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Чип и Дейл» / Chip 'N' Dale: Park Life, премьера (Disney+)
Чип и Дейл возвращаются к корням — бессловесному набору комедийных гэгов. Именно в таком виде герои появились в 1940-е — до того, как спешить на помощь вместе с мышами Гаечкой и Рокфором и зеленой мухой Вжиком. Теперь бурундуки живут в городском парке и устраивают там регулярные беспорядки.
С 28 июля, Disney+
«Не пытайтесь это повторить» / How To Sell Drugs Online (Fast), 3 сезон (Netflix)
Немецкий сериал называют подростковой версией «Во все тяжкие» — тихий школьник-ботаник Мориц (Максимилиан Мундт), чтобы вернуть девушку Лизу (Лена Кленке), начинает продавать наркотики через интернет. К третьему сезону драмеди у героя и его друзей начинаются настоящие большие проблемы и с правоохранителями, и с поставщиками. Кстати, проект основан на реальных событиях — в 2015 году у живущего с родителям 18-летнего тинейджера из Лейпцига полиция конфисковала 320 кг запрещенных веществ, которые хранились прямо в его детской комнате.
С 29 июля, Netflix
«Джеллистоун!» / Jellystone!, премьера (HBO Max)
Джеллистоун — название одного анимационного города, где живут персонажи, придуманные мультипликаторами Ульямом Ханна и Джозефом Барбера для MGM и их собственной компании Hanna-Barbera. Среди их работ — Том и Джерри, Флинстоуны и Скуби-ду. Но Джеллистоун населяют не они (это было бы сложно с точки зрения прав), а другие герои с полувековой историей — медведь Йоги, пес Хакльберри и многие другие. Разработал проект Карл Харви Гринблат — автор мультсериалов «Чаудер» и «Харви Бикс».
С 29 июля, HBO Max
«Я и все остальные» / Ich und die anderen, премьера (Sky Original)
Главный герой сатирической комедии Давида Шалько Тристан (Том Шиллинг из «Работы без авторства») задается вопросам немецкой классической философии и не только: что такое добро, каковы границы свободы и как же выстроить экзистенциальное взаимодействие «Я — Другие». Бонус для любителей российского кино — Ларс Айдингер («Матильда», «Уроки фарси») в одной из ролей.
С 29 июля, «Амедиатека»
«Миллионер из Балашихи», 2 сезон («КиноПоиск HD»)
Продолжение комедийного мокьюментари-проекта про бизнес-коуча и блогера Богдана Кондаурова. В первой части он выгодно продал секс-шоп «Сладкая булочка», впереди — новые предпринимательские вызовы и нелепые ситуации.
С 29 июля, «КиноПоиск HD»
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