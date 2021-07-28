От «Аннет» до «Отряда самоубийц: Миссия навылет»: 20 лучших фильмов августа

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» / The Suicide Squad

Одна из главных кинотеатральных ставок Warner Bros. этого лета — «Отряда самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби и Идрисом Эльбой (в оригинале фильм просто получил артикль «The» по сравнению с почти одноименной картиной 2016 года). Продюсер Питер Сафран рассказывает, что у них получилось что-то вроде микса «Грязной дюжины» и «Стражей Галактики». Режиссер Джеймс Ганн же настаивает, что к «Отряду самоубийц» Дэвида Эйра история имеет косвенное отношение: она ей не противоречит, но нет, это не сиквел. По-прежнему в центре сюжета — узники тюрьмы Белль Рив, в которой набирают отвязных и легко взаимозаменяемых бойцов для суперсекретного проекта.

С 5 августа