От «Аннет» до «Отряда самоубийц: Миссия навылет»: 20 лучших фильмов августа

Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр «Аннет», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби от автора «Стражей Галактики» Джеймса Ганна и ре-релиз в России «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара — «Собака.ru» рассказывает о главных киноновинках, которые выходят в прокат в последний месяц лета.
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» / The Suicide Squad
Одна из главных кинотеатральных ставок Warner Bros. этого лета — «Отряда самоубийц: Миссия навылет» с Марго Робби и Идрисом Эльбой (в оригинале фильм просто получил артикль «The» по сравнению с почти одноименной картиной 2016 года). Продюсер Питер Сафран рассказывает, что у них получилось что-то вроде микса «Грязной дюжины» и «Стражей Галактики». Режиссер Джеймс Ганн же настаивает, что к «Отряду самоубийц» Дэвида Эйра история имеет косвенное отношение: она ей не противоречит, но нет, это не сиквел. По-прежнему в центре сюжета — узники тюрьмы Белль Рив, в которой набирают отвязных и легко взаимозаменяемых бойцов для суперсекретного проекта.
С 5 августа
«На последнем дыхании» / À bout de souffle (1960)
Классика французской «новой волны», дебютный фильм Жан-Люка Годара выходит в повторный прокат (в советской России, впрочем, как такового релиза и не было). Вам по-настоящему повезло, если историю про подражающего нуар-героям Хамфри Богарта Мишеля (Жан-Поль Бельмондо) и продающую на улицах Парижа газету «Нью-Йорк геральд трибюн» смешную девчонку Патрицию (Джин Сиберг) вы увидите впервые. Впрочем, пересматривать фильм на большом экране со всеми его «ААА-ИИИ-УУУ» не меньшая радость.
С 5 августа
«Полночь на злаковом поле» / Midnight in the Switchgrass
Детективный триллер с Брюсом Уиллисом, Эмилем Хиршем и Меган Фокс основан на реальной истории поимки маньяка Роберта Бенджамина Роудса в Техасе в 1990 году. Снял фильм Рэндолл Эмметт — профессионал второсортных картин, которые создаются сразу в расчете на VOD-сервисы и вербуют голливудских звезд для привлечения аудитории. Обычно он, правда, выступает как продюсер.
С 5 августа
«Я создан для тебя» / Ich bin dein Mensch
Робот-бойфренд Том должен предугадывать все желания своей владелицы Альмы, но она устроена куда сложнее, чем статистическое большинство женщин. Комедийная мелодрама режиссера Марии Шрадер напоминает по сюжетной канве фильм Марюса Вайсберга «(НЕ)идеальный мужчина» с Егором Кридом, но тут тот же прием воплощен куда тоньше и изящнее. Это просто дружественный к зрителю способ без высоколобых метафор поговорить про важные антропологические вещи. Поэтому картина не только участвовала в конкурсе Берлинале, но и принесла сыгравшей Альму Марен Эггерт «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль.
С 5 августа
«Магия лунного света» / Magic in the Moonlight (2014)
В США Вуди Аллена в полной мере коснулась «культура отмены» (хотя его кейс более чем спорный, в отличие от, скажем, дела Харви Вайнштейна и недавний документальный фильм HBO «Аллен против Фэрроу» лишнее тому доказательство). В России его картины все также любят, выпускают в прокат и даже устраивают им повторенные релизы. Так, в августе на больших экранах вновь можно увидеть романтическую комедию о любви и сеансах магии с разоблачением.
С 12 августа
«Главный герой» / Free Guy
Из-за пандемии Disney переносили несколько раз премьеру фантастической комедии с Райном Рейнальдсом и Джоди Комер («Убивая Еву»). Тем не менее в середине августа фильм о сотруднике банка, который узнает, что все вокруг — компьютерная игра, все же выходит в прокат. И да, это история не о философских вопросах в стиле матрицы, а более прагматичная вещь — про готовность переписать код своей собственной жизни, став из второстепенного главным героем.
С 12 августа
«Не дыши 2» / Don't Breathe 2
Сиквел фильма ужасов про слепого старика Нормана, скрывающего кровавые тайны прошлого. Его по-прежнему играет Стивен Лэнг, а режиссером продолжения стал продюсер первой части «Не дыши» и «Зловещих мертвецов» Родольфо Саягес — для него это дебют.
С 12 августа
«Аннетт» / Annette
Драматический мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр (по мотивам песен группы Sparks) попал на кинотеатральные экраны прямиком из основной программы Каннского кинофестиваля этого года. Там он получил награды за лучшую режиссуру и работу композитора. Это история стендап-комика, который вместе с маленькой дочерью переживает смерть жены — оперной певицы. Все совпадения с реальной жизнью Леоса Каракса (как и обычно у него) случайны и не случайны.
С 12 августа
«Один на один» / Nowhere Special
Трогательная драма Уберто Пазолини («Мужской стриптиз») с Джеймсом Нортоном в главной роли рассказывает историю отца-одиночки, который узнает, что смертельно болен, и пытается найти новую семью своему маленькому сыну. В прошлом году фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля.
С 12 августа
«Эвакуация» / Recovery
Обаятельный фильм из программы фестиваля SXSW создан небольшой группой друзей-дебютантов в кино. Это комедийный роуд-муви о Джейми и ее сестре. В разгар пандемии они отправляются в путешествие через всю Америку, чтобы вызволить из дома престарелых пандемии бабушку.
С 12 августа
«Остров проклятых» / Shutter Island (2009)
Полный сюжетных твистов детективный триллер Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо и Марком Руффало выходит в повторный прокат. Впрочем, будет ли разгадка тайны психиатрической клиники и ее обитателей действовать также эффектно, если вы фильм уже смотрели, вопрос спорный.
С 14 августа
«Босс-молокосос 2» / The Boss Baby: Family Business
Сиквел анимационного фильма про тоддлеров-супергероев с замашками топ-менеджеров прославился спорной (мягко говоря) локализацией слогана «Playtime is over» («Игры закончились»). Ее перевели как «Новая соска — просто бомба». При этом на постере изображена новая героиня — и это девочка. Именно юной Тине вместе с папой и дядей (это как раз Тим и Тед из первой части) предстоит спасать мир на этот раз.
С 19 августа
«Ненависть» / La haine (1995)
Фильм Матье Кассовица («Амели») по его же сценарию и с Венсаном Касселем в главной роли выходит в прокат в России (кинотеатрального релиза у нас в 1995 году не было). Это отреставрированная 4К-версия жесткой иллюстрации довольно очевидной сентенции, как ненависть порождает ненависть.
С 19 августа
«Кодекс киллера» / The Protégé
Боевик с Сэмюэл Л. Джексоном, Майклом Китоном и Мэгги Кью о наемнице Анне, которую с детства воспитывали как воительницу и идеальное оружие отомщения. По законам такого рода сюжетов (да-да, что-то подобные вы уже видели десятки раз) она будет узнавать тайну своего происхождения, сражаясь параллельно со множеством врагов-ассасинов.
С 19 августа
«Римские приключения» / To Rome with Love (2012)
Еще один ре-релиз в России фильма Вуди Аллена — на этот раз навеянной «Декамероном» комедии с самим режиссером, Алеком Болдуином, Роберто Бениньи, Пенелопой Крус и Гретой Гервиг. Пожалуй, самая смешная история тут про работника похоронного бюро, который может петь только в душе. Зато — не хуже Лучано Паваротти.
С 26 августа
«Небесный замок Лапута» / Tenkû no shiro Rapyuta (1986)
Первый фильм легендарной студии Хаяо Миядзаки Ghibli вновь будут показывать на большом экране (правда, дату повторного релиза уже пару раз переносили).По сюжету все охотятся за Летающим камнем, который попал к девочке Сите. Вместе с другом Падзу из шахтерского городка она узнает, что кристалл ведет к таинственному парящему острову Лапута.
С 26 августа
«Кэндимен» / Candyman
Продолжение вышедшей в 1992 году истории про маньяка-мстителя — потомка раба, убитого плантаторами в XIX веке. Сценарий сиквела писал мастер хоррор-сатиры Джордан Пил («Прочь!»), а значит социальная составляющая явно вновь будет иметь решающее значение. Режиссером стала Ниа ДаКоста («Лесок», «Главарь»), а роль Кэндимена вновь, как и в оригинале, у Тони Тодда.
С 26 августа
The Beatles: Get Back
У документального фильма Питера Джексона про The Beatles пока нет локализованного названия, зато есть ориентировочная дата релиза — 26 августа (она может вполне измениться). Автор «Властелина колец» рассказывает об всем: от атмосферы, царившей во время записи альбома «Let It Be», до последнего живого концерта на крыше дома на лондонской улице Сэвил Роу.
С 26 августа
«Воспоминания» / Reminiscence
Фильм с Ребеккой Фергюсон и Хью Джекманом — одна из тех картин, что в США Warner Bros. выпускают к недовольству режиссеров и киносетей почти одновременно на HBO Max и в кинотеатрах. В России такой проблемы, впрочем, нет. Поэтому роман частного детектива Ника Баннистера и таинственной Мэй в ушедшем под воду после глобального потепления Майами у нас будет только на большом экране.
С 26 августа
«Человек божий» / Man of God
Обладатель приза зрительских симпатий ММКФ — история святого Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Хотя фильм греческий (и это не копродукция), одну из ролей в нем Александр Петров.
С 26 августа
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