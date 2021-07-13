Сверхновая звезда русского кино Полина Ауг — о комплексах, трудоголизме и юморе

1 июля на экраны вышел фильм «Джетлаг», в котором вы сыграли одну из главных ролей. Расскажите, пожалуйста, про него.

Для режиссера Миши Идова и его жены Лили, которая написала сценарий «Джетлага», — это очень личный проект. Сюжет складывается из историй нескольких пар, и каждая из них — олицетворение отношений Миши и Лили в разные периоды жизни. «Джетлаг» — это фильм про молодых и свободных, тех, кто хочет быть гражданином мира. Неважно, где они живут — в лофтах, студиях, хрущевках: они с одинаковой легкостью путешествуют по земному шару. Это сочетание аутентичного проживания и современного урбана. Моя героиня, например, живет в Берлине, занимается кино и дизайном, пишет картины. «Иногда кажется, что нет ничего, кроме Москвы, и твоя жизнь, куда бы ты не улетал, — это лишь то расстояние, которое тебя отделяет от нее», — такую фразу произносит в «Джетлаге» героиня Иры Старшенбаум. Я с ней согласна.

Пандемия повлияла на производство фильма?

Первые съемки были заморожены, а после локдауна Миша и Лили решили внести в сценарий правки. Теперь действие происходит в разные годы: до ковида, во время него и после. Интересно, что изначально идея была именно в том, чтобы показать безграничность путешествий в современном мире. Но жизнь внесла коррективы, их невозможно игнорировать.

Какие у вас вообще отношения с Москвой?

Москва не мой родной город. Я родилась в Красноярске, долгое время жила в Эстонии, а в 10 лет переехала в Москву. Москва сформировала мой темпоритм и желание все успеть. Молодость и юность мамы, Юлии Ауг, например, прошла в Петербурге: она там училась, жила и работала в театре. У меня так с Москвой.

Полина Ауг похожа на героиню «Джетлага»?

На самом деле не очень. В какой-то момент родилась пластика героини. Такую я обычно в жизни не использую. Она когда думает о чем-то и не может найти ответ, чешет затылок. Немного мужской жест, особенно теперь, когда рукой проводишь по коротко стриженным волосам. Работа над ролью — объединение интуиции и постоянного поиска. Я часто вспоминаю слова Михаила Угарова, основателя «Театра.doc». Он призывал меня к достоверному существованию, повторял: «Подслушивайте Москву и любой город, в котором находитесь. Жизнь — лучший драматург. Никто никогда не придумает ничего лучше, чем она». И вот, я иду по улице, вижу людей и думаю: «Почему он такой грустный?», «А у этого почему шапка набекрень?» В таких деталях что-то само рождается. Говорят, дьявол в мелочах. Но и бог в мелочах тоже. И роль — тоже в мелочах.