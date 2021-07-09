«Джетлаг», «Черная вдова» и другие фильмы, которые переписала пандемия

«Черная вдова»

Кейт Шортланд

«Черная вдова» от пандемии одновременно и выиграла, и проиграла. Выиграла в том, что стала сегодня, пожалуй, самым ожидаемым блокбастером последних лет – ее, как и многострадальный боевик про Джеймса Бонда «Не время умирать», несколько раз откладывали на потом. Соответственно, фанатские переживания достигли самых высоких пределов, что заставит воспринимать «Вдову» чуть ли не как лучший из марвеловских фильмов. Но и небольшое поражение сольную ленту об агентке из России Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) ожидает – в профессиональном сообществе уже ходят толки, что фильм уступает «Ванде/Вижну» и «Локи», новым сериалам Marvel. Оно, может быть, и так, но все равно в кинотеатрах вы сможете увидеть один из самых авторских блокбастеров студии. Ответственная за режиссуру Кейт Шортланд («Берлинский синдром») принесла с собой ее любимые темы: борьбу женщины за себя и свои права, сложносочиненные человеческие отношения и преображение и поиск себя через боль.