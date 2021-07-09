«Джетлаг», «Черная вдова» и другие фильмы, которые переписала пандемия

В российском прокате продолжает идти обаятельная драмеди Михаила и Лили Идовых – «Джетлаг». Это история про переплетение судеб случайных людей, которых связала Москва. Фильм должен был восприниматься как сдержанное ретро, но в текущих обстоятельствах стал вполне себе отражением современности. Редакция «Собака.ru» попросила журналиста Дмитрия Барченкова рассказать о ленте поподробнее, а также вспомнить еще несколько фильмов, где COVID-19 выступил со-сценаристом.
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Фото: пресс-служба «Белые ночи»
Джетлаг
Михаил и Лили Идовы
Сценаристы Михаил и Лили Идовы (сериалы «Лондонград», «Оптимисты», фильмы «Лето», «Юморист») задумывали «Джетлаг» как попытку убежать от прошлого в современность. В отличие от предыдущих работ, от новой картины не должно было веять сдержанным ретро. Но получилось с точностью до наоборот. «Джетлаг» повествует о нескольких парах: молодом программисте и проектной менедежерке (Филипп Авдеев и Ирина Старшенбаум), режиссерах-сценаристах (Ксения Раппопорт и Александр Горелов), продюсере и актрисе (Павел Ворожцов и Полина Долиндо), в конце-концов, о Владимире Набокове и его жене Вере (Егор Корешков и Мария Смольникова). Всех героев, как в классической «Магнолии» Пола Томаса Андерсона, переплела судьба, а если быть точными – внезапные перелеты. Тем самым «ретро» от перелетов и веет, ведь сегодня легкомысленный образ жизни героев кажется чем-то ушедшим в далекое прошлое. Само же кино с этими обстоятельствами умело справляется – дарит точные диалоги, яркие актерские работы и неподдельный уют. Из-за последнего не хочется покидать кресло.
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Фото: soyuz.ru
«Черная вдова»
Кейт Шортланд
«Черная вдова» от пандемии одновременно и выиграла, и проиграла. Выиграла в том, что стала сегодня, пожалуй, самым ожидаемым блокбастером последних лет – ее, как и многострадальный боевик про Джеймса Бонда «Не время умирать», несколько раз откладывали на потом. Соответственно, фанатские переживания достигли самых высоких пределов, что заставит воспринимать «Вдову» чуть ли не как лучший из марвеловских фильмов. Но и небольшое поражение сольную ленту об агентке из России Наташе Романофф (Скарлетт Йоханссон) ожидает – в профессиональном сообществе уже ходят толки, что фильм уступает «Ванде/Вижну» и «Локи», новым сериалам Marvel. Оно, может быть, и так, но все равно в кинотеатрах вы сможете увидеть один из самых авторских блокбастеров студии. Ответственная за режиссуру Кейт Шортланд («Берлинский синдром») принесла с собой ее любимые темы: борьбу женщины за себя и свои права, сложносочиненные человеческие отношения и преображение и поиск себя через боль.
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Фото: exler.ru
«Звук металла»
Дариус Мардер
Крайне редко независимое кино получается так называемые «технические» «Оскары»: за монтаж, звук и т.д. Например, в свою копилку статуэтки в этих категориях уносили такие гиганты, как «Богемская рапсодия» с Рами Малеком в роли Фредди Меркьюри, или «Дюнкерк» Кристофера Нолана. Но пандемия отложила подобные претензии на будущее (хотя «Довод» того же Нолана вышел, но отмечен был лишь наградой «За лучшие визуальные эффекты») и дала дорогу нестудийным авторам и их тонким работам. Одним из таких оказался Дариус Мардер, режиссер фильма «Звук металла». Это камерная драма про теряющего слух барабанщика (выдающаяся актерская работа британца Риза Ахмеда), который пытается ухватиться за прошлое, но вынужден искать себя в настоящем. Звук в фильме так точно переплетается с визуалом, что невозможно было побороть ленту на «Оскаре». Награды за «Лучший звук» и «Лучший монтаж» ушли именно ей.
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Фото: posletitrov.ru
«Розовое облако»
Юли Жербази
«Розовое облако», впервые показанное на престижном американском фестивале независимого кино «Сандэнс», должно было в очередной раз поднять разговор о роли женщины в исторически патриархальном обществе. Именно такую метафору создательница Юли Жербази закладывала в сюжет про случайных мужчину и женщину, которых, вместо желаемого секса, застало похмелье и своего рода апокалипсис. Таинственные и убийственные розовые облака окружили планету, рассадив всех ее жителей по квартирам. В одной из таких и оказываются главные герои. А дальше все как по накатанной: симпатии, отношения, беременность, ребенок и желание выброситься из окна. Наверное, не имеет смысла лишний раз говорить о том, почему из феминистского манифеста о стереотипизации женщины лента превратилась в памятник эпохи ковида – все мы в прошлом году пережили события, которые Жербази предсказала. Лента была написана и снята до начала пандемии.
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Фото: kino-teatr.ru
«Спутник»
Егор Абраменко
А вот «Спутнику» — фантастическому хоррору из России — пандемия однозначно сыграла на руку. Да, фильм про нашего русского ксеноморфа (к слову, лента лишь штрихами походит на франшизу «Чужой») не вышел в отечественный прокат. Зато облетел несколько международных фестивалей, где был отмечен положительной критикой, а также взорвал локальный интернет – напомним, что «Спутник» стал первым крупным российским фильмом, выпущенным сразу на стримингах. История очаровала не только дотошно восстановленным позднесоветским сеттингом, но и мозными сюжетными поворотами. Одним из фанатов «Спутника» стал гейм-дизайнер Хидео Кодзима, который не так давно опубликовал восторженный твит. И не говорите потом, что если бы Кодзима не сидел дома, все равно бы посмотрел. Очень сомневаемся.
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