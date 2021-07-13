Посмотрите документальный фильм о радиостанции «Модерн», где начинали свою карьеру Сергей Шнуров, Дмитрий Нагиев и другие

Над фильмом работали шеф-редактор «Новой газеты» в Петербурге Серафим Романов, редактор «Бумаги» Елизавета Ивантей и выпускники факультета журналистики СПбГУ. Дата выхода первой части приурочена к 20-летию со дня последнего эфира. В фильме снялись звезды «Модерна» Сергей Рост, Виктор Янишевский, Алексей Климушкин, Сергей Стиллавин, Наталья Маркова, Ольга Николаева, Яна Ермолаева, Александр Гумберт, Алексей Разумовский и другие.

«20 лет спустя легенды эфира вернутся в документальном фильме „Волна“, чтобы поговорить о феномене радиовещания 90-х, вкусе свободы, популярности, и о том, почему эта история закончилась именно так», — говорится в описании трейлера.