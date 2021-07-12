Сервис Apple TV+ получит приоритетное право выбора проектов AR Content для производства и показа. В свою очередь AR Content начнет разрабатывать и производить для онлайн-платформы «событийные сериалы на стыке различных культур и языков».

«Партнерство с Apple — это не просто новые возможности для нашей компании, но и для всей российской индустрии, авторы и режиссёры которой получат шанс разговора с глобальной аудиторией», — сказал Роднянский. По его словам, компания AR Content стала первой за пределами США и Великобритании, которая заключила подобное соглашение с глобальной американской платформой. Ранее такое сотрудничество Apple TV+ предлагала компаниям Мартина Скорсезе, Леонардо ди Каприо, Идриса Эльбы, Ридли Скотта.

Как сообщает Variety, соглашение подразумевает создание нескольких проектов, в том числе и на русском языке. При этом действие этих сериалов может происходить в России. Работать над проектами будут как российские, так и зарубежные сценаристы и режиссеры.