От «Сплетницы» до песиков: что смотреть дома на этой неделе

Перезапуск «Сплетницы» с более разнообразным этническим составом, продолжение трогательного документального проекта про собак «Друг человека» и финал драмеди «Нетипичный» — какие сериалы выходят на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Друг человека» /Dogs, 2 сезон (Netflix)
Продолжение документального сериала про удивительных собак и их хозяев. В новом сезоне речь пойдет речь о любимцах священника из Бразилии, американской военнослужащей ( она пытается забрать щенка из Ирака) и даже астронавта.
С 7 июля, Netflix
«Фемида видит» (Kion)
Детектив по совместному заказу НТВ и Kion рассказывает об оперативнице (Анна Котова-Дерябина из фильмов Хлебникова), которая всю жизнь мечтала на самом деле играть в кино (и видимо не в фильмах только о полицейских). Шоураннером проекта выступил Илья Куликов («Перевал Дятлова», «Полицейский с Рублевки»).
С 7 июля, Kion
«Сплетница» / Gossip Girl, премьера (HBO)
Перезапуск культового сериала нулевых про привилегированных учеников престижной частной школы на Манхэттене. В ребуте разбавили этнический состав актеров, но обещают сохранить общую сюжетную канву. Впрочем, настоящие фанаты оригинала все еще сомневаются, стоило ли вообще пытаться вдохнуть новую жизнь во вполне законченный и не то, чтобы очень древний проект.
С 8 июля, HBO Max
«Обитель зла: Бесконечная тьма» / Resident Evil: Infinite Darkness, премьера (Netflix)
Основанный на серии компьютерных игр «Resident Evil» аниме-сериал сосредоточится на событиях 2006 года. Белый дом подвергается хакерской атаке, расследовать это отправляют Леона Скотта Кеннеди, где он сталкивается с нападением же, но зомби.
С 8 июля, Netflix
«Нетипичный» / Atypical, 4 сезон (Netflix)
Уже четвертый (и финальный) сезон обаятельной драмеди про взросление подростка Сэма с расстройством аутического спектра (его играет Кейр Гилкрист). Шоураннер проекта — Робия Рашид («Как я встретил вашу маму»), а один из его исполнительных продюсеров — Сет Роген.
С 9 июля, Netflix
«Грабь награбленное: Искупление» / Leverage: Redemption, премьера (IMDb TV)
Спустя почти десять лет сериал «Грабь награбленное» о благородных мошенниках, которые помогают жертвам других преступников, возвращается с сиквелом. У банды сменится главарь, теперь это корпоративный юрист Гарри Уилсон (Ноа Уайли из «Скорой помощи»). Остальная актерская команда та же. Продюсером выступил Дин Девлин («День независимости»), сценаристы — Крис Дауни («Форс-мажоры») и Джон Роджерс («Женщина-кошка»).
С 9 июля, IMDb TV
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