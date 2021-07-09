От «Сплетницы» до песиков: что смотреть дома на этой неделе

«Фемида видит» (Kion)

Детектив по совместному заказу НТВ и Kion рассказывает об оперативнице (Анна Котова-Дерябина из фильмов Хлебникова), которая всю жизнь мечтала на самом деле играть в кино (и видимо не в фильмах только о полицейских). Шоураннером проекта выступил Илья Куликов («Перевал Дятлова», «Полицейский с Рублевки»).

С 7 июля, Kion