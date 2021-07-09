Всего документальный сериал насчитывает шесть серий, названия которых — пошаговая инструкция о том, «как стать тираном». «Первое. Захватите власть» — об истории Адольфа Гитлера, «Второе. Уничтожьте соперников» — о Саддаме Хусейне, «Третье. Правьте при помощи страха» — об Иди Амине, «Четвертое. Контролируйте правду» — о Иосифе Сталине, «Пятое. Создайте новое общество» — об истории Муаммара Каддафи, «Шестое. Правьте вечно» — о династии Ким в Северной Корее.

Продюсером и закадровым голосом «Как стать тираном» выступил актер Питер Динклейдж, известный по роли Тириона Ланнистера в «Игре престолов». Премьера документального сериала состоится сегодня, 9 июля.