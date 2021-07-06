Евгений Цыганов и Юлия Снигирь исполнят роли Мастера и Маргариты в новой экранизации романа Булгакова

Действия фильма происходят в Москве 1930-х годов. Известный писатель (Евгений Цыганов) внезапно оказывается в центре литературного скандала — спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре он знакомится с Маргаритой (Юлия Снигирь), которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель начинает работу над новым романом, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.

«Мне очень нравится сценарная задумка и выбор режиссера. Конечно, это непростое решение и для меня. Риск велик. Есть мнение, что роман сопротивляется постановкам в кино и театре, и на сегодняшний момент нет ни одной экранизации, которая нравилась бы лично мне. Но творческий вызов интересный и для меня, и для всей съемочной группы, но именно так сложились обстоятельства. А когда работаешь с таким материалом, к знакам надо прислушиваться, я считаю», — поделился Цыганов.

Режиссером нового переосмысления «Мастера и Маргариты» выступит Михаил Локшин, снявший ранее фильм «Серебряные коньки». Премьера «Воланда» запланирована на конец 2022 года.