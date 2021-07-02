От Евгения Миронова до сиквела «Корпорации монстров»: что смотреть дома на этой неделе

Документальный проект в лучших традициях Netflix про нераскрытое убийство, история шведского принца Вильгельма «Молодые монархи» и детективная драма с Евгением Мироновым «Пробуждение» — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Софи: Убийство в Западном Корке» / Sophie: A Murder in West Cork, премьера (Netflix)
Документальный мини-сериал Netflix рассказывает про убийство французского телепродюсера Софи Тоскан дю Плантье в 1996 году — ее зарубили топором в Ирландии. В деле почти сразу появился главный подозреваемый, журналист Иан Бэйли, но полиция уже несколько раз его выпускала за недостаточностью улик. Все 25 лет семье погибшей пытается добиться справедливого и всестороннего расследования. Одним из продюсеров проекта стал Саймон Чинн («В поисках Сахарного Человека», «Человек на проволоке»).
С 30 июня, Netflix
«Молодые монархи» / Young Royals, премьера (Netflix)
Жизни королевских особ традиционно привлекают внимание и создателей сериалов, и зрителей. Особенно, если речь идет о Британии. Удастся ли повторить успех «Короны», если в центре сюжета будет Швеция, проверит Netflix. Проект «Молодые монархи» — о юном принце Вильгельме, которого отправляют в престижную школу-интернат.
C 1 июля, Netflix
«Пробуждение», премьера (ivi)
Детективная драма с Евгением Мироновым про следователя, попадающего в автомобильную аварию с женой и ребенком. Дальше он оказывается в двух разных реальностях: в одной погибает его супруга (Наталия Вдовина), в другой — сын-подросток (Михаил Шведов). Каждый выживший в любом из вариантов винит его в произошедшем. Это адаптация одноименного американского сериала с Джейсоном Айзексом.
С 1 июля, ivi
«Спорт ХХ века», премьера (Kion)
Документальный сериал — краткая летопись всего, что происходило в спорте России и СССР. Каждый эпизод охватывает одно десятилетие, а среди экспертов проекта — журналисты (в том числе Владимир Познер и Федор Погорелов) и историки. Также обещают уникальные архивные материалы.
С 1июля, Kion
«Монстры за работой» / Monsters at Work, премьера (Disney+)
Мультсериал-спин-офф знаменитого анимационного хита Pixar «Корпорация монстров» (и одновременно его сиквел). В нем обычный механик Тейлор будет пытаться начать работать со своими кумирами — Майком Вазовски и Салли. Их, кстати, все также озвучивают Джон Гудмен и Билли Кристал.
Со 2 июля Disney Television Animation
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.