От Евгения Миронова до сиквела «Корпорации монстров»: что смотреть дома на этой неделе

«Пробуждение», премьера (ivi)

Детективная драма с Евгением Мироновым про следователя, попадающего в автомобильную аварию с женой и ребенком. Дальше он оказывается в двух разных реальностях: в одной погибает его супруга (Наталия Вдовина), в другой — сын-подросток (Михаил Шведов). Каждый выживший в любом из вариантов винит его в произошедшем. Это адаптация одноименного американского сериала с Джейсоном Айзексом.

С 1 июля, ivi