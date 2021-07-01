Создатель сериалов «Викинги» и «Тюдоры» снимет многосерийный фильм о блокаде Ленинграда

Сценарий к грядущему многосерийному фильму Херст напишет самостоятельно — отталкиваясь от событий, описанных в книге Анны Рид «Ленинград: эпическая осада Второй мировой войны, 1941–1944». Продюсером выступит Мора Аксельрод. Производством займутся кинокомпании Range Media Partners и Orangery Productions. Последняя принадлежит россиянам Светлане и Алексею Кузьмичевым.

По словам режиссера, большинством главных героев грядущего сериала будут женщины. Выбор Херста объясняется не только желанием рассказать о людях, про которых часто забывают в исторических отчетах, но и тем, что в военном Ленинграде оставались жить именно женщины — мужчины же отправились на фронт.

«Поскольку подлинный голос людей имеет решающее значение для рассказа реальной истории, одним из важных ресурсов являются дневники, которые вели тогда многие люди, в особенности женщины, в городе. Многие ленинградские мужчины ушли на войну и погибли в бою, женщины остались. Я думаю, что это совершенно правильно — рассказать историю блокады через женский опыт», — поделился режиссер.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года — город находился в осаде на протяжении 872 дней. За это время погибли, по разным данным, погибли от 600 тысяч до 1,5 миллиона человек — только 3% из них от бомбежек и артобстрелов, остальные 97% от голода. Во время Великой Отечественной войны Дорога жизни была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро — в период блокады Ленинграда по ней в осажденный город доставляли грузы, продовольствие, а также проводили эвакуацию. Дорога находилась не так далеко от линии фронта, поэтому охранялась воинскими подразделениями. За период с ноября 1941 по апрель 1942 года по Дороге жизни были эвакуированы не менее 537 тысяч человек и доставлено 360,5 тонн груза.