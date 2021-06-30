От Стива Бушеми до перезапуска «Сплетницы»: 18 главных сериалов июля

«Чудотворцы: Дикий Запад!» / Miracle Workers: Oregon Trail, 3 сезон (TBS)

В третьей части комедийного сериала-антологии неизменные Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми теперь играют героев вестерна: проповедника-идеалиста и бандита в бегах. Невероятные (но неизменно смешные) приключения будут на знаменитой Орегонской тропе — исторической дороге, проложенной в 1830-е.

С 13 июля, TBS, «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается, но это будет в июле)