От Стива Бушеми до перезапуска «Сплетницы»: 18 главных сериалов июля

Перезапуск «Сплетницы» с новыми актерами, продолжение добродушной комедии про футбольного тренера Теда Лассо, спин-офф «Американской истории ужасов» и третья часть антологии «Чудотворцы» со Стивом Бушеми и Дэниэлом Рэдклиффом — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выйдут в середине лета.
«Молодые монархи» / Young Royals, премьера (Netflix)
Жизни королевских особ традиционно привлекает внимание и создателей сериалов, и зрителей. Особенно, если речь идет о Британии. Удастся ли повторить успех «Короны», если в центре сюжета будет Швеция, проверит Netflix. Проект «Молодые монархи» — о юном принце Вильгельме, которого отправляют в престижную школу-интернат.
C 1 июля, Netflix
«Пробуждение», премьера (ivi)
Детективная драма с Евгением Мироновым про следователя, попадающего в автомобильную аварию с женой и ребенком. Дальше он оказывается в двух разных реальностях: в одной — погибает его супруга (Наталия Вдовина), в другой — сын-подросток (Михаил Шведов). Каждый выживший в любом из вариантов винит его в произошедшем.
С 1 июля, ivi
«Монстры за работой» / Monsters at Work, премьера (Disney+)
Мультсериал-спин-офф знаменитого анимационного хита Pixar «Корпорация монстров» (и одновременно его сиквел). В нем обычный механик Тейлор будет пытаться начать работать со своими кумирами — Майком Вазовски и Салли. Их, кстати, все также озвучивают Джон Гудмен и Билли Кристал.
Со 2 июля Disney Television Animation
«Сплетница» / Gossip Girl, премьера (HBO)
Перезапуск культового сериала нулевых про привилегированных учеников престижной частной школы на Манхэттене. В ребуте разбавили этнический состав актеров, но обещают сохранить общую сюжетную канву. Впрочем, настоящие фанаты оригинала все еще сомневаются, стоило ли вообще пытаться вдохнуть новую жизнь во вполне законченный и не то, чтобы очень древний проект.
С 8 июля, HBO Max
«Нетипичный» / Atypical, 4 сезон (Netflix)
Уже четвертый (и финальный) сезон обаятельной драмеди про взросление подростка Сэма с расстройством аутического спектра (его играет Кейр Гилкрист). Шоураннер проекта — Робия Рашид («Как я встретил вашу маму»), а один из его исполнительных продюсеров — Сет Роген.
С 9 июля, Netflix
«Белый лотос» / The White Lotus, премьера (HBO)
Эксцентричная сатирическая драмеди при гавайский курорт, гости и персонал которого вдруг начинают вести себя более чем странно. Сценарий проекта писал Майк Уайт — автор сериала «Просветленная» с Лорой Дерн и фильма «Статус Брэда» с Беном Стиллером. Он же и снял все его эпизоды. В актерском составе «Белого лотоса» выделяются, например, Александра Даддарио из «Почему женщины убивают» и Сидни Суини из «Эйфории».
С 12 июля, HBO Max, «Амедиатека»
«Чудотворцы: Дикий Запад!» / Miracle Workers: Oregon Trail, 3 сезон (TBS)
В третьей части комедийного сериала-антологии неизменные Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми теперь играют героев вестерна: проповедника-идеалиста и бандита в бегах. Невероятные (но неизменно смешные) приключения будут на знаменитой Орегонской тропе — исторической дороге, проложенной в 1830-е.
С 13 июля, TBS, «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается, но это будет в июле)
«Северные воды» / The North Water, премьера (BBC Two)
Британский триллер с Джеком О’Коннеллом («Несломленный») и Колином Фарреллом в лучших классических традициях — экранизация романа Иэна Макгуайра. Военный хирург нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту оказывается психопат-убийца, и побег от себя превращается в борьбу за жизнь среди ледяных пейзажей северных морей.
С 15 июля, BBC Two «КиноПоиск HD» (точная дата релиза в России пока не сообщается, но это будет в июле)
«Американские истории ужасов» / American Horror Stories, премьера (Hulu)
Спин-офф «Американской истории ужасов» по сценарию неизменного шоураннера проекта Райна Мерфи. В каждом эпизоде вновь сосредоточатся на городских легендах, мифах и разного рода хоррорах. И да, Человек в латексе (он же Rubber Man) снова вернется.
С 16 июля, Hulu
«Тернер и Хуч» / Turner & Hooch, премьера (Disney+)
Сериальный сиквел семейного фильма 1989 года про полицейского-аккуратиста и его не слишком воспитанного пса. Служителя правопорядка Скотта Тернера теперь играет Джош Пек из «Теории большого взрыва». В оригинальной комедии эта роль была у Тома Хэнкса.
С 16 июля, Disney+
«Шмигадун!» / Schmigadoon!, премьера (Apple TV+)
Комедия со звездой Saturday Night Live Сесил Стронг и Киганом-Майклом Ки из «Ки и Пил» и «Фарго» рассказывает о супружеской паре на грани развода. Потерявшись в лесу, они вдруг оказываются в заколдованном городе, где все поют и танцуют, как в идиллическом мюзикле наподобие «Звуков музыки» или «Волшебника страны Оз». Но по дороге из желтого кирпича отсюда не выбраться: только если встретишь настоящую любовь. Снял проект режиссер «Людей в черном» и «Большого» Барри Зонненфельд.
С 16 июля, Apple TV+
«Я никогда не...» / Never Have I Ever, 2 сезон (Netflix)
Во втором сезоне сериала про пытающуюся стать популярной школьницу-индианку юная Деви (Майтреи Рамакришнан) все также будет попадать в странные и нелепые ситуации из-за своего характера. Шоураннер Минди Кейлинг («Проект Минди») в сценарии описала в том числе истории из своего детства.
С 16 июля, Netflix
«Власть в ночном городе. Книга третья: юность Кэнена» / Power Book III: Raising Kanan, премьера (Starz)
Еще один спин-офф криминального сериала «Власть в ночном городе» (в сентябре вышла часть о Тарике «Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак»). Один из его исполнительных продюсеров по-прежнему 50 Cent, а сосредоточится история теперь на персонаже, которого он когда-то сыграл — на Кэнене Старке. Правда, так как это приквел, его роль тут исполняет юный Мекай Кертис.
С 19 июля, Starz, «Амедиатека»
«100-футовая волна» / 100 Foot Wave, премьера (HBO )
Режиссер главного документального гилти плеже прошлого года «Король тигров» Крис Смит теперь взялся за историю не менее эпичную. В шестисерийном проекте он рассказывает историю серфингиста Гаррета Макнамары — как сквозь все возможные тернии тот воплощала мечту о покорении стофутовой волны. Продюсером стал Джо Льюис, получивший «Эмми» за «Дрянь».
С 19 июля, HBO Max, «Амедиатека»
«Тед Лассо» / Ted Lasso, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжение неожиданно выстрелившего добродушного комедийного сериала про тренера по американскому футболу Теда (Джейсон Судейкис), который пытается добиться успеха в футболе же, но европейском, переехав из США в Великобританию. Проект получил премию Гильдии киноактеров США, три награды Critics' Choice Award и «Золотой глобус».
С 23 июля, Apple TV+
«Красный дерматин» / Sky Rojo, 2 сезон (Netflix)
Продолжение сериала Алекса Пина («Бумажный дом»), который тематически перекликается с российскими «Чиками» — три проститутки Корал (Вероника Санчес), Джина (Яни Прадо) и Венди (Лали Эспосито) пытаются завязать, но у их сутенера с романтичным именем Ромео совсем другие планы на их будущее.
С 23 июля, Netflix
«Повелители вселенной» / Masters of the Universe, премьера (Netflix)
Два года назад Netflix купил у Sony права на «Повелителей вселенной» — экранизацию серии игр от компании Mattel. И вот в конце июля разрабатывавшаяся с 2007-го анимационная франшиза все же должна появиться — с голосами Криса Вуда и Сары Мишель Геллар и автоматическим продлением на второй сезон.
С 23 июля, Netflix
«Я и все остальные» / Ich und die anderen, премьера (Sky Original)
Главный герой сатирической комедии Давида Шалько Тристан (Том Шиллинг из «Работы без авторства») задается главными вопросам немецкой классической философии и не только: что такое добро, каковы границы свободы и как же выстроить экзистенциальное взаимодействие «Я — Другие». Бонус для любителей российского кино — Ларс Айдингер («Матильда», «Уроки фарси») в одной из ролей.
С 29 июля, «Амедиатека»
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