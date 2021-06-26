Названа дата выхода нового сезона «Полового воспитания»

Стриминговый сервис Netflix показал первые кадры из третьего сезона «Полового воспитания», а также назвал дату его выхода. Драмеди о взрослении, секс-просвете и первой любви вернется на экраны осенью, 17 сентября.
The wait is almost over! Sex Education Season 3 premieres September 17 — FIRST LOOK: pic.twitter.com/kNj7a3MiV0— Netflix (@netflix) June 24, 2021
В третьем сезоне будет 8 эпизодов, как и в предыдущих. В главных ролях — Аса Баттерфилд (Отис), Нкути Гатва (Эрик), Коннор Свинделлс (Адам), Джиллиан Андерсон (Джин) и другие. Впервые в сериале будет сниматься Джемайма Кирк.
Как следует из синопсиса, Отис начнет практиковать секс без обязательств, Эрик и Адам официально станут парой, а Джин будет готовиться к рождению ребенка. Перемены ожидаются и в школе Мурдейл: там появится новая директриса, а также, судя по кадрам, ученики теперь будут соблюдать строгий дресс-код. «Приготовьтесь к посвящению животных, вторжению инопланетян, кексам-вагинам и многому другому от мадам Грофф», — говорится в синопсисе Netflix.
Посмотрите также тизер «Полового воспитания», в котором актер Алистер Петри, исполнивший роль директора средней школы английского городка Мурдэйл мистера Гроффа, в образе арт-критика вкратце рассказывает о каждом из персонажей.
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