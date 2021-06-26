Названа дата выхода нового сезона «Полового воспитания»

В третьем сезоне будет 8 эпизодов, как и в предыдущих. В главных ролях — Аса Баттерфилд (Отис), Нкути Гатва (Эрик), Коннор Свинделлс (Адам), Джиллиан Андерсон (Джин) и другие. Впервые в сериале будет сниматься Джемайма Кирк.

Как следует из синопсиса, Отис начнет практиковать секс без обязательств, Эрик и Адам официально станут парой, а Джин будет готовиться к рождению ребенка. Перемены ожидаются и в школе Мурдейл: там появится новая директриса, а также, судя по кадрам, ученики теперь будут соблюдать строгий дресс-код. «Приготовьтесь к посвящению животных, вторжению инопланетян, кексам-вагинам и многому другому от мадам Грофф», — говорится в синопсисе Netflix.