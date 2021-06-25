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От «Хорошей борьбы» до «Центрального парка»: Что смотреть дома на этой неделе

Продолжение юридического спин-оффа «Хорошей жены» — «Хорошая борьба», второй сезон мультсериала-мюзикла «Центральный парк» и драмеди про ревность к прошлому «Секс/жизнь» — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.

«Танцуй!» / Jiva!, премьера (Netflix)

Южноафриканская сага про танцы как путь успеху, несмотря на все тернии. Юная Нтомби мечтает выиграть танцевальный конкурс «Джайва Локшен». Помешать ей в этом могут множество обстоятельств  от мстительного бывшего до необходимости заботиться о прикованной к инвалидной коляске матери.

С 24 июня, Netflix

«Обнаженный режиссер» / Zenra Kantoku, 2 сезон (Netflix)

Продолжение байопика Тору Мураниси — японского лидера порноиндустрии, начавшего свою карьеру в 1980-х. Во втором сезоне довольно много экранного времени, помимо него, отводят еще и Каору Куроки — актрисе фильмов для взрослых.

С 24 июня, Netflix

«Хорошая борьба» / The Good Fight, 5 сезон (CBS)

Спин-офф «Хорошей жены» — драма о буднях юристки Дайан Локхарт (Кристин Барански) — продолжится уже с пятым сезоном. Правда, сначала раздаст долги четвертого: из-за пандемии несколько его серий так и не вышли. А он должен был стать финальным для актеров Каш Джамбо и Делроя Линдо (Адриана и Лукка сериале). Они завершат истории своих персонажей, прежде чем покинуть проект.

С 25 июня, «Амедиатека»

«Центральный парк» / Central Park, 2 сезон (Apple TV+)

Второй сезон комедийного анимационного мультсериала-мюзикла от создателей «Закусочной Боба» про семью Тиллерманов, которая пытается предотвратить застройку главного зеленого оазиса Нью-Йорка. Испытания продолжатся: Молли ждут подростковые сложности, Коула — школьные неприятности, Пейдж все также расследует коррупцию мэра, а Оуэн — управляет тем самым Центральным парком, в котором они все и живут.

С 25 июня, Apple TV+

«Секс/жизнь» / Sex/Life, премьера (Netflix)

Эротическая драмеди на основе романов Биби Истон «44 главы о четырех мужчинах» рассказывает историю супружеской пары. Уставшая от семейной рутины Билли записывает в дорогой дневничок воспоминания о некогда бурной интимной жизни, муж ее ревнует к былому и думам.

С 25 июня, Netflix

«Тайное общество мистера Бенедикта» / A Misteriosa Sociedade Benedict, премьера (Disney+)

И еще один сериал о подростках и для подростков — экранизация серии детских бестселлеров Трентона Ли Стюарта. Его герои — четыре талантливых сироты, которые попадают в тайное общество благотворителя мистера Бенедикта. Тот пытается помешать брату-близнецу захватить мир.

С 25 июня, Disney+

«Босх» / Bosch, 7сезон (Amazon Prime Video)

Финал долгоиграющего детектива по мотивам романов Майкла Конелли — в нем Гарри Босх (Титус Уэлливер) расследует дело о пожаре, в котором погибла маленькая девочка. Впрочем, для фанатов будет еще и спин-офф — о жизни полицейского уже на пенсии.

С 25 июня, Amazon Prime Video

«Крайний космос» / Final Space, 3-й сезон (Adult Swim)

На Adult Swim третий сезон мультсериала про спасающих Вселенную банду неудачников вышел еще в конце марта. Наконец, он легально добрался до России — и в переводе «Кубик в кубе». В продолжении появляются трагически нотки — Гэри Гудспид и все-все-все начинают понимать, что выбраться из того самого крайнего космоса не так просто.

Уже вышел, «КиноПоиск HD»

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