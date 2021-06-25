От «Хорошей борьбы» до «Центрального парка»: Что смотреть дома на этой неделе

«Крайний космос» / Final Space, 3-й сезон (Adult Swim)

На Adult Swim третий сезон мультсериала про спасающих Вселенную банду неудачников вышел еще в конце марта. Наконец, он легально добрался до России — и в переводе «Кубик в кубе». В продолжении появляются трагически нотки — Гэри Гудспид и все-все-все начинают понимать, что выбраться из того самого крайнего космоса не так просто.

Уже вышел, «КиноПоиск HD»