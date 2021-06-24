От «Черной вдовы» до «Амели»: 17 главных фильмов июля 2021 года

Ре-релиз ромка про обаятельную, но робкую официантку Амели Пулен, приквел истории «Черной вдовы» со Скарлетт Йоханссон, драмеди Михаила Идова «Джетлаг» и триллер «Время» автора «Шестого чувства» М. Найта Шьямалана — «Собака.ru» рассказывает о лучших фильмах, которые выйдут в прокат в июле.
«Амели» / Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ромком Жан-Пьера Жене навсегда влюбил весь мир в интровертную официантку с Монмартра с удивительным внутренним миром и со сложностями в коммуникации с внешним. А сыгравшую Амели Одри Тоту сделал настоящей звездой. В нулевых все хотели каре с челкой, как у нее, и фиксировали свои собственные списки милых странностей — даже если крем-брюле с сахарной корочкой в них не фигурировал. Сейчас мысль о том, как здорово быть собой, даже если ты совсем не похож на других, уже кажется трюизмом. Но магия «Амели» не только и не столько в содержании. Она по большому счету в форме — радостном карнавале зеленовато-алой гаммы, где все в итоге счастливы. В честь 20-летия картина выходит в повторный прокат в России.
С 1 июля
«Самая безумная свадьба» / Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu?
Традиционно почти мертвый для кинопроката летний сезон часто приносит в кинотеатры фильмы прошлогодние и даже позапрошлогодние. Так, французская комедия, переведенная в России ради маркетинговых целей как «Самая безумная свадьба», — 2019-го. Это сиквел «Безумной свадьбы», где все те же герои будут вновь смешить «неполиткорректным юмором». Завязка тут — страшный сон сторонников Марин Ле Пен: четыре дочери французских буржуа вышли замуж за еврея, китайца, араба и африканца.
С 1 июля
«Начать с нуля» / Cambio tutto
А вот и итальянский хит прошлого года — комедия о 40-летней Джулии, которую не устраивает ее жизнь. Набор раздражителей в ней вполне традиционный: инфантильный бойфренд-художник, донимающий ночными смс бывший, недалекая коллега-блогер чуть за 20 и нарушающая личные границы лучшая подруга. Героиня Валентины Лодовини («Папаши», «Коко Шанель») будет пытаться со всем этим совладать вполне российскими способами: обнулением.
С 1 июля
«Джетлаг»
Драмеди Михаила Идова с романтическими интонациями про то, как с любимыми не надо расставаться. А если уж это произошло — например, вы поссорились прямо в аэропорту и полетели в разные стороны света — тогда надо благодарно принимать весь происходящий с вами дальнейший опыт. Ключевую пару — Женю и Никиту — играют Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев, в касте также Полина Ауг, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Мария Ивакова и даже Даниэль Шейк.
С 1 июля
«Черная вдова» / Black Widow
Главный релиз июля — предыстория героини Marvel со славянскими корнями, которую играет Скарлетт Йоханссон. Все, что вы хотели знать о Наташе Романофф до Мстителей, но боялись спросить! Ну и, конечно, прошлое догонит (и буквально тоже) «Черную вдову» через ее старых знакомых — Елену (Флоренс Пью), Алексея (Дэвид Харбор) и Мелину (Рэйчел Вайс).
С 8 июля
«Берегись автомобиля»
В повторный прокат «Мосфильм» и журнал «Искусство кино» выпускают оцифрованную и отреставрированную версию трагикомедии Эльдара Рязанова по его совместному с Эмилем Брагинским сценарию. Иннокентий Смоктуновский тут играет не просто советского Робин Гуда Юрия Деточкина, который угоняет нажитые нечестным путем личные авто, он же еще и Гамлет (не зря в «Берегись автомобиля» «замахиваются на Уильяма нашего Шекспира») и немного князь Мышкин (его на экране тоже воплощал именно Смоктуновский). Это сложно устроенный герой, за которым интересно было наблюдать и из 1966 года и 55 лет спустя — из 2021-го.
С 8 июля
«Магазинные воришки всего мира» / Shoplifters of the World
Профессионал документального кино Стивен Кижак («"Роллинг Стоунз" в изгнании», «Сид и Джуди») снял фильм художественный, но тоже про музыкантов. Вернее, про нереальную любовь к ним. Узнав о распаде The Smiths, молодой человек (Эллар Колтрейн за трогательным взрослением которого мы все следили в «Отрочестве» Ричарда Линклейтера) захватывает радиостанцию в Денвере в 1987 году, чтобы заставить диджея всю ночь ставить песни Стивена Патрика Моррисси и его группы.
С 8 июля
«Облачный атлас» / Cloud Atlas
Еще один ре-релиз июля — экранизация сестрами Вачовски и Томом Тыквером (они работали параллельно, снимая разные реинкарнации) одноименного романа Дэвида Митчелла с Томом Хэнксом, Холли Берри и Хью Грантом. Тут вроде бы юбилеев и формальных дат привязки нет, поэтому повторный прокат базируется только на любви к довольно слабо выстрелившему в свое время философскому блокбастеру.
С 10 июля
«На игле» / Trainspotting
Культовый фильм Дэнни Бойла с Юэном Макгрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером, невероятным саундтреком и отличной литературной основой (роман Ирвина Уэлша) возвращается на большие экраны. Камбэк получится вполне ностальгическим — мода на идеологию саморазрушения и героиновый шик ушла вместе с 1990-ми. О том, как это все оказалось потерянным временем, в сущности, был и сиквел 2017 года.
С 15 июля
«Космический джем: Новое поколение» / Space Jam: A New Legacy
В оригинальном фильме «Космический джем» 1996 года с анимационными персонажами из Looney Toons общался Майкл Джордан. Время идет, и в 21 веке в баскетболе новые герои и суперзвезды. Помогать сражаться Багзу Банни и его друзьям с цифровыми двойниками величайших баскетболистов будет теперь чемпион NBA Леброн Джеймс.
С 15 июля
«Клаустрофобы 2: Лига выживших» / Escape Room: Tournament of Champions
Сиквел слэттера (предельно кровавый поджанр хорроров), идейно явно выросшего из пыточной франшизы «Пила». Правда, ловушки тут немного другие — это некогда популярные по всему миру квесты-комнаты, цена выхода из которых — жизнь. Вообще, в мертвый летний сезон триллеров, слэшеров и всяческих джалло выпускают в кино не меньше, чем необремененных особым смыслом комедий.
С 15 июля
«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» / Snake Eyes: G.I. Joe Origins
Боевик одного из режиссеров «Обмани меня» Роберта Швентке — спин-офф франшизы «Бросок кобры» о самом загадочном члене специального отряда — Снейке Айзе. Его играет Генри Голдинг («Рождество на двоих», «Джентльмены»). Также в касте — Самара Уивинг, Урсула Корберо и Эндрю Кодзи.
С 22 июля
«Время» / Old
Триллер М. Найта Шьямалана основан на философском французском графическом романе «Песчаный замок» Пьера Оскара Леви и Фредерика Петерса. По сюжету фильма (он немного отличается от комикса) семейная пара (их играют Гаэль Гарсиа Берналь и Вики Крипс) с двумя детьми оказывается на таинственном пляже, где время течет быстрее, чем мы привыкли.
С 22 июля
«Заппа» / Zappa
Документальный фильм о Фрэнке Заппе снял Алекс Уинтер — Билл из наивной комедии 1980-х «Невероятные приключения Билла и Теда» (а Теда в ней сыграл Киану Ривз). В документальном фильме есть редкие кадры из архивов Заппы, а еще среди многих других в нем появляются, например, Дэвид Боуи, Пол МакКартни, Мик Джаггер и Элис Купер.
С 22 июля
«Основной инстинкт» / Basic Instinct
Эротический триллер из голливудского периода Пола Верховена запомнилась всем, конечно, той самой сценой с Шэрон Стоун. Тем интереснее спустя 29 лет после релиза посмотреть фильм как монолитное единое высказывание, не деля на отдельные фрагменты. В нем на самом деле спрятано куда больше тем и подтекстов, чем очевидно сексуальный.
С 29 июля
«Небесный замок Лапута» / Tenkû no shiro Rapyuta
Первый фильм легендарной студии Хаяо Миядзаки Ghibli вновь будут показывать на большом экране. По сюжету все охотятся за Летающим камнем, который попал к девочке Сите. Вместе с другом Падзу из шахтерского городка она узнает, что кристалл ведет к таинственному парящему острову Лапута.
С 29 июля
«Круиз по джунглям» / Jungle Cruise
Приключенческий фильм от студии «Дисней» с рейтингом «6+», Эмили Блант и Дуэйном Джонсоном рассказывает историю отважной и храброй исследовательницы дикой природы Лили Хоутон. Она направляется в верховья Амазонки, чтобы найти дерево, обладающее по преданиям южноамериканских индейцев магическими свойствами.
С 29 июля
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