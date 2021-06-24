От «Черной вдовы» до «Амели»: 17 главных фильмов июля 2021 года

«Амели» / Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain

Ромком Жан-Пьера Жене навсегда влюбил весь мир в интровертную официантку с Монмартра с удивительным внутренним миром и со сложностями в коммуникации с внешним. А сыгравшую Амели Одри Тоту сделал настоящей звездой. В нулевых все хотели каре с челкой, как у нее, и фиксировали свои собственные списки милых странностей — даже если крем-брюле с сахарной корочкой в них не фигурировал. Сейчас мысль о том, как здорово быть собой, даже если ты совсем не похож на других, уже кажется трюизмом. Но магия «Амели» не только и не столько в содержании. Она по большому счету в форме — радостном карнавале зеленовато-алой гаммы, где все в итоге счастливы. В честь 20-летия картина выходит в повторный прокат в России.

С 1 июля