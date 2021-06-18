От Роуз Бирн до «Рика и Морти»: что смотреть дома на этой неделе

Пятый сезон приключений эксцентричного дедушки Рика и его ведомого внука Морти, история успеха домохозяйки-тренера «В ритме жизни» с Роуз Бирн и скандинавский нуар про девушку из вулкана — какие сериалы вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
«Слепые пятна» / Blindspotting, премьера (Starz)
Криминальная драмеди выросла из одноименного полнометражного хита фестиваля «Сандэнс». В сериальной версии история о полицейском произволе сосредоточится на Эшли (Жасмин Сифас Джонс) — после ареста бойфренда она вынуждена переехать с ребенком к его матери (Хелен Хант).
С 14 июня, «Амедиатека»
«Света с того света», 2 сезон (ТНТ)
Продолжение скринлайф-ситкома про выпускницу медвуза Свету (Мария Машкова), которая из-за несчастного случая не может ходить. Она начинает зарабатывать довольно экзотически: притворяется ясновидящей, которая проводит сеансы по скайпу. В новом сезоне Света опять будет решать странные проблемы клиентов и влюбится в соседа, которого увидит через телескоп.
С 15 июня, ТНТ, Premier
«Республика Сары» / The Republic of Sarah, премьера (CW)
Драматический сериал о борьбе героической Сары (Стелла Бэйкер) с большой корпорацией, которая пытается превратить ее родной идиллический и провинциальный Грейлок в шахту. Она находит юридическую лазейку — оказывается, исторически городок не может считаться территорией США.
С 15 июня, «Амедиатека»
«Катла» / Katla, премьера (Netflix)
Netflix продолжает покупать успешные проекты из других стран. Новое приобретение — исландский детективный триллер о девушке, которую год считали мертвой (та пропала без вести). Внезапно во время извержения вулкана Катла она вдруг возвращается в родную деревню, появившись как будто из пепла. Автор проекта — режиссер Бальтасар Кормакур («Контрабанда»).
С 17 июня, Netflix
«В ритме жизни» / Physical, премьера (Apple TV+)
Драмеди об истории успеха домохозяйки Шейлы (Роуз Бирн) — она находит отдушину в занятиях аэробикой, которые решает записать на видео (действие происходит в 1980-е). Внезапно хобби превращает ее в гуру лайфстайла. Один из режиссеров сериала — Крэйг Гиллеспи, автор «Тоня против всех» и «Круэллы».
С 18 июня, Apple TV+
«Рик и Морти» / Rick and Morty, 5 сезон (Adult Swim)
Культовый мультсериал про эксцентричного дедушку Рика и ведомого внука Морти заходит, на радость многочисленным фанатам, уже на пятый сезон. В нем они столкнутся с новыми гигантскими монстрами, клонами из ада и прочим фантазийным безумием. Справляться с ними они будут в том числе с помощью семьи Смит — Бэт, Джерри и Саммер.
С 20 июня, Adult Swim, «КиноПоиск HD»
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