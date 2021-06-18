От Роуз Бирн до «Рика и Морти»: что смотреть дома на этой неделе

«Рик и Морти» / Rick and Morty, 5 сезон (Adult Swim)

Культовый мультсериал про эксцентричного дедушку Рика и ведомого внука Морти заходит, на радость многочисленным фанатам, уже на пятый сезон. В нем они столкнутся с новыми гигантскими монстрами, клонами из ада и прочим фантазийным безумием. Справляться с ними они будут в том числе с помощью семьи Смит — Бэт, Джерри и Саммер.

С 20 июня, Adult Swim, «КиноПоиск HD»