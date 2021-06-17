В Петербурге стартовали съемки нового фильма Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно»

Главный герой фильма, Илья (Евгений Ткачук), сильно заикается. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Полина Агуреева) — гуру своего дела, которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь — молодую девушку Веру (Полина Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

«Мы познакомились с Сергеем Бодровым-старшим в девяностых — и уже тогда он хотел снять кино о том, как люди лечатся от этого недуга — заикания, и он все время возвращался к этой идее, примерно каждые семь лет он говорил о том, что ему по-прежнему интересна эта тема, и вот семь месяцев назад он уже ничего не говорил, а просто прислал сценарий, и мы запустили его в работу», — говорит продюсер Сергей Сельянов.

Главные роли в фильме «Дышите свободно» исполнили Евгений Ткачук, Полина Пушкарук, Полина Агуреева, Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов, Алексей Утеганов, Дмитрий Щербаков, Ваня Рукша, Татьяна Полонская, Алиса Олейник, Александра Серзина и другие. Автор сценария и режиссер-постановщик — Сергей Бодров-старший. Съемки фильма уже стартовали и пройдут в Петербурге и Ленинградской области до середины июля 2021 года. В российский прокат фильм выпустит компания Sony Pictures.

Сергей Бодров — советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, отец актера и кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего. Двукратный номинант на премию «Оскар», за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол». Является сосценаристом фильма «Восток-Запад», который тоже номинировался на «Оскар». По его сценариям снято более двадцати фильмов. Среди его режиссерских работ — «Непрофессионалы» (1985), специальный приз жюри на фестивале в Турине), «Катала» (1989), «СЭР» (1989), «Я хотела увидеть ангелов». Затем Сергей Бодров переехал в США, где начал работать вместе со своей женой Каролин Кавалеро.