«Содержанки», 3 сезон (Start)

Развязка, пожалуй, самого громкого русского сериал 2019 года, который выглядел так, словно на дворе тучные нулевые, и нефть по-прежнему стоит больше ста долларов за баррель. Первый сезон снимал Константин Богомолов, второй — Дарья Жук («Хрусталь»), третий сделал Юрий Мороз. И это главное интрига, сможет ли новый режиссер привнести легкое дыхание или хотя бы немного жизни в законченную и герметичную историю. К бессменным Дарье Мороз и Владимиру Мишукову присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова и Антон Севидов.

C 10 июня, Start