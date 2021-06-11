История бога-трикстера Локи с Томом Хиддлстоном, третий сезон «Содержанок», а также продолжение январского хита Netflix «Люпен» с Омаром Си — «Собака.ru» рассказывает о главных сериалах, которые выходят на ТВ и стримингах на этой неделе.
«Триада», 2 сезон (ТНТ)
Продолжение ситкома про Толика (Борис Дергачев), от которого забеременели жена, любовница и случайная танцовщица из клуба (Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова соответственно). В новом сезоне дети родятся, а проблемы станут жилищными и финансовыми.
С 7 июня, ТНТ, Premier
«Срок» / Time, премьера (BBC One)
Режиссер Джимми МакГоверн («Сломленные») вновь сотрудничает с актером Шоном Бином в драме о британских заключенных. Учитель Марк (как раз Бин) попадает за решетку, совершив непреднамеренное убийство. В тюрьме он встречает человеколюбивого надзирателя Эрика (Стивен Грэм), добротой которого пытаются воспользоваться другие преступники.
С 7 июня, «КиноПоиск HD»
«Разведка» / Intelligence, 2 сезон (Sky One)
Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер во втором сезоне «Разведки» возвращается к роли нелепого борца с киберпреступностью Джерри, который продолжит притворяться важнейшей персоной для нацбезопасности. В США его компетенции не пригодились, но он переезжает в Британию — помогать Центру правительственной связи. Сценаристом на этот раз выступил Ник Мохаммед, играющий в сериале Джозефа.
С 8 июня, «Амедиатека»
«Локи» / Loki, премьера (Disney+)
Действие сериала продолжает события фильма «Мстители: Финал» — бог-трикстер из вселенной Marvel Локи (Том Хиддлстон) тут еще на темной стороне. Он создал временной парадокс, сбежал от команды супергероев и находится под арестом у Мобиуса (Оуэн Уилсон). Сняла проект Кейт Херрон, режиссер нескольких эпизодов «Полового воспитания».
С 9 июня, Disney+
«Содержанки», 3 сезон (Start)
Развязка, пожалуй, самого громкого русского сериал 2019 года, который выглядел так, словно на дворе тучные нулевые, и нефть по-прежнему стоит больше ста долларов за баррель. Первый сезон снимал Константин Богомолов, второй — Дарья Жук («Хрусталь»), третий сделал Юрий Мороз. И это главное интрига, сможет ли новый режиссер привнести легкое дыхание или хотя бы немного жизни в законченную и герметичную историю. К бессменным Дарье Мороз и Владимиру Мишукову присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова и Антон Севидов.
C 10 июня, Start
«Домой засветло» / Home Before Dark, 2 сезон (Apple TV+)
Продолжения детектива о юной журналистке, основанного на реальной истории Хильды Лишак. В семь лет она запустила онлайн-газету, а к 13 годам уже провела несколько громких расследований. По сюжету сериала девочка будет изучать с друзьями обстоятельства взрыва на местной ферме.
С 11 июня, Apple TV+
«Люпен» / Lupin, 2 часть 1 сезона (Netflix)
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество кинопроектов: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В версии Netflix вора-джентельмена как такового нет, а вот книги о нем вдохновляют Ассана Диопа (Омар Си — звезда «1+1») на месть за несправедливо осужденного отца. Первая часть сериала вышла на новогодних каникулах, побив январские рекорды просмотров Netflix.
С 11 июня, Netflix
«С любовью, Виктор» / Love, Victor, 2 сезон (Hulu)
Спин-офф суперуспешного ЛГБТ-ромкома «С любовью, Саймон». Сериал рассказывает о Викторе — новом ученике средней школы Криквуда, в которую ходили герои оригинального фильма. Во втором сезоне он будет пытаться вести нормальную жизнь после каминг-аута.
С 11 июня, Hulu
«Бетти» / Betty, 2 сезон (HBO)
Продолжение сериала, выросшего из фильма «Скейт-кухня», в котором девочки-подростки радуются молодости и жизни, влюбляются, расстаются и доказывают, что могут много чего добиться в (казалось бы) мужском мире скейтбординга. Во втором сезоне покой им только снится, и борьба против стереотипов вроде термина «Бетти» продолжится (так уничижительно называют женщин-скейтеров).
С 12 июня, «Амедиатека»
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