Новое поколение подростков Верхнего Ист-Сайда в официальном трейлере перезапуска сериала «Сплетница»

События сериала развернутся спустя девять лет после финала шестого сезона «Сплетницы». Прошло много времени с закрытия оригинального вебсайта, и теперь новое поколение подростков из нью-йоркской частной школы сталкивается с новыми способами наблюдения от Сплетницы. 10-серийное продолжение покажет, насколько изменилось влияние социальных сетей и сам Нью-Йорк за прошедшие годы.

Главные роли в сериале исполнили Эмили Элин Линд, Уитни Пик, Эли Браун, Джонатан Фернандез, Джейсон Готэй, Тави Гевинсон, Томас Доэрти, Адам Чанлер-Берат, Зион Морено, Саванна Смит, Джордан Александр и другие. Исполнительными продюсерами выступили Джош Шварц, Стефани Сэвидж и Джошуа Сафран — шоураннеры оригинальной «Сплетницы».

Премьера продолжения сериала «Сплетница» состоится 8 июля 2021 на HBO Max.