Джулианна Мур, Стивен Кинг и красота: Каким получился сериал «История Лизи» по роману «короля ужасов»?

На прошлой неделе на Apple TV+ вышли первые два эпизода нового мини-сериала «История Лизи», поставленного по роману Стивена Кинга. В нем Лизи, жена Скотта Лэндона, недавно умершего известного писателя-фантаста, безуспешно пытается смириться с утратой, вспоминая все самые интересные моменты проведенных вместе лет. В то же самое время преданные поклонники литератора довольно настойчиво требуют от нее опубликовать его неизданные работы: их точно хватит на сборник рассказов, а может быть, и целый роман.

Формат получившегося из этой истории сериала становится его главной проблемой. На бумаге исходные данные проекта выглядят как список роскошных блюд в очень хорошем ресторане. Сценарий по собственной книге 2006 года написал Стивен Кинг, режиссером выступил нетривиальный чилиец-интеллектуал Пабло Ларраин (в его фильмографии — картины «Эма: Танец страсти» и политический триллер «Нет» о референдуме по продлению полномочий Пиночета, обе — с Гаэль Гарсия Берналем). Сюрреалиста сыграл Клайв Оуэн, а главную роль Лизи — обладательница «Оскара» Джулианна Мур. Во второстепенных ролях отметились Дженнифер Джейсон Ли, не так часто снимающийся в последнее время Майкл Питт и Дэйн ДеХаан из «НольНольНоль». За камерой — оператор Дариус Хонджи, снимавший проекты Николаса Виндинг Рефна, Вуди Аллена и Дэнни Бойла, а саундтрек написал известный британский электронщик Крис Кларк (Clark).