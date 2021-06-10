Джулианна Мур, Стивен Кинг и красота: Каким получился сериал «История Лизи» по роману «короля ужасов»?

На стриминге Apple TV+ стартовала «История Лизи» — сериал по роману и сценарию Стивена Кинга с Джулианной Мур, Клайвом Оуэном и Дэйном ДеХааном в касте. Кинокритик Иван Пугин посмотрел проект и рассказывает, почему, несмотря на все блестящие вводные, ему бы не помешал решительный шоураннер.
На прошлой неделе на Apple TV+ вышли первые два эпизода нового мини-сериала «История Лизи», поставленного по роману Стивена Кинга. В нем Лизи, жена Скотта Лэндона, недавно умершего известного писателя-фантаста, безуспешно пытается смириться с утратой, вспоминая все самые интересные моменты проведенных вместе лет. В то же самое время преданные поклонники литератора довольно настойчиво требуют от нее опубликовать его неизданные работы: их точно хватит на сборник рассказов, а может быть, и целый роман.
Формат получившегося из этой истории сериала становится его главной проблемой. На бумаге исходные данные проекта выглядят как список роскошных блюд в очень хорошем ресторане. Сценарий по собственной книге 2006 года написал Стивен Кинг, режиссером выступил нетривиальный чилиец-интеллектуал Пабло Ларраин (в его фильмографии — картины «Эма: Танец страсти» и политический триллер «Нет» о референдуме по продлению полномочий Пиночета, обе — с Гаэль Гарсия Берналем). Сюрреалиста сыграл Клайв Оуэн, а главную роль Лизи — обладательница «Оскара» Джулианна Мур. Во второстепенных ролях отметились Дженнифер Джейсон Ли, не так часто снимающийся в последнее время Майкл Питт и Дэйн ДеХаан из «НольНольНоль». За камерой — оператор Дариус Хонджи, снимавший проекты Николаса Виндинг Рефна, Вуди Аллена и Дэнни Бойла, а саундтрек написал известный британский электронщик Крис Кларк (Clark).
Несмотря на блестящие вводные, созданные в итоге восемь эпизодов (после сдвоенной премьеры они будут выходить по одному в неделю — до середины июля) для данной истории избыточны. По-настоящему великими сериалы делает жесткая рука шоураннера. У «Клана Сопрано» был Дэвид Чейз, у «Безумцев» — Мэттью Вайнер, у «Прослушки» — Дэвид Саймон. Судя по всему, человека такой силы и влияния среди создателей «Истории Лизи» не нашлось. Никто не решился значительно порезать не слишком изобретательный сценарий Кинга и сделать его более пригодным для постановки.
Так, очень много экранного времени тратится на повторение и проговаривание того, что в других сериалах часто вообще остается за кадром — на откуп зрительскому воображению. Из-за этого пережевывания вещей, которые можно подать более интересно, сериал становится похож то на «Шучу» на стероидах (заставку «Истории Лизи» вообще как будто делал Гондри), то на «Фонтан» Даррена Аронофски.
При этом снятый Хонджи материал невыносимо красив: штат Мэн, где происходит действие романа и сериала (а также находится домик самого Кинга, куда время от времени пытаются попасть поклонники писателя), с его закатным светом, полями, лугами, лесами и аккуратными таунхаусами сам иногда кажется отдельным героем. Обилие происходящей в этих живописных местах жестокости тоже поражает, особенно на контрасте с тем, как изобретательно она представлена.
Все это смотрелось бы гораздо лучше в формате большого полнометражного фильма или мини-сериала в два-три эпизода — тогда виды американских просторов, истерики героев, нарочитая жестокость сталкера-инцела, преследующего Лизи, не заставляли бы зрителя скучать уже к середине проекта. Но все же актерские работы очень удачны (особенно ДеХаан, играющий того самого сталкера), Мэн с его новоанглийской эстетикой очень живописен, а течение сериала напоминает тихую реку: в какой-то момент отключаясь, зритель словно сам впадает в транс и начинает следовать за действием скорее чувствами, чем головой. Возможно, кому-то этого будет вполне достаточно.
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