«Это всего лишь контейнер: мы платим, они рожают»: вышел трейлер сериала о суррогатном материнстве с Оксаной Акиньшиной в главной роли

8-серийный сериал «Контейнер» — это история о 27-летней Саше, зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Вопреки общей практике девушка переезжает в дом заказчиков и оказывается в совершенно чуждом для нее мире — особняке богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Саша для них — «контейнер», новая игрушка. Однако то, что в начале представлялось как забота о будущем ребенке, вскоре оборачивается испытаниями для каждого из жильцов.

Главные роли в сериале исполнили Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Артем Быстров, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев и другие. Над проектом работала команда режиссера Максима Свешникова и продюсера Алексея Ляпичева, подарившая зрительский хит «257 причин, чтобы жить», взявший в 2020 году награду за лучшее актерское исполнение на международном фестивале Canneseries.

«Моя героиня Саша — сильная, но в то же время надломленная женщина, заложница обстоятельств, которые она хочет изменить. Как и в любой истории, жизнь вносит свои коррективы, и все происходит не так, как ей бы хотелось. Мне кажется, это очень реалистичная история, и в сериале нет однозначно положительных или отрицательных персонажей», — говорит Оксана Акиньшина.

«"Контейнер" — это продолжение вечного разговора "можно ли купить счастье за деньги?". Ответ "нет" кажется очевидным, но тогда почему многие продолжают пытаться? Наш сериал не будет первым проектом, затронувшим тему суррогатного материнства, но мы хотим рассказать свою историю в стиле START: дерзко, энергично, смело, смешивая жанры и не стесняясь откровенно говорить на табуированные темы», — отметил генеральный продюсер проекта Виталий Шляппо.

Сериал «Контейнер» выйдет осенью 2021 года на видеосервисе Start.