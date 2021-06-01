Патрик Стар начинает карьеру ведущего ток-шоу в трейлере сольного сериала

«Шоу Патрика Стара» — предстоящий анимационный мультсериал Nickelodeon, который станет спин-оффом к шоу «Губка Боб Квадратные Штаны». По сюжету, молодой Патрик ведет собственное вечернее ток-шоу, а помогает ему в этом отважная семья. Младшая сестра Сквидина контролирует процесс за кулисами, в то время как родители, Банни и Сесила, а также дедушка поддерживают его начинания.

Всего «Шоу Патрика Стара» будет насчитывать 13 эпизодов, показать которых обещают уже в июле 2021 года.