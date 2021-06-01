Патрик Стар начинает карьеру ведущего ток-шоу в трейлере сольного сериала

Патрик Стар — суперстар! Вернее, он только начинает строить свою карьеру. Посмотрите, как он ведет собственное вечернее ток-шоу, а Nickelodeon готовится выпустить мультик про лучшего друга Губки Боба — в трейлере сериала «Шоу Патрика Стара».
«Шоу Патрика Стара» — предстоящий анимационный мультсериал Nickelodeon, который станет спин-оффом к шоу «Губка Боб Квадратные Штаны». По сюжету, молодой Патрик ведет собственное вечернее ток-шоу, а помогает ему в этом отважная семья. Младшая сестра Сквидина контролирует процесс за кулисами, в то время как родители, Банни и Сесила, а также дедушка поддерживают его начинания.
Всего «Шоу Патрика Стара» будет насчитывать 13 эпизодов, показать которых обещают уже в июле 2021 года.
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